Aç karnına bir kaşık için! Farkı görün...

Metabolizmayı hızlandıran besinler, arasında en etkilisi alıç sirkesidir. Alıç sirkesi düzenli tüketildiğinde tığ gibi yapar. Vücutta biriken ödemleri tek seferde atan alıç sirkesinin zayıflamadaki yöntemi ise herkes tarafından bilinmez.
Metabolizmayı hızlandıran besinler, arasında en etkilisi alıç sirkesidir. Alıç sirkesi düzenli tüketildiğinde tığ gibi yapar. Vücutta biriken ödemleri tek seferde atan alıç sirkesinin zayıflamadaki yöntemi ise herkes tarafından bilinmez.
Ancak yağ yakmak isteyenler için diyetisyenlerin şiddetle önerdiği besinler arasında gelir. Çok güçlü bir antioksidandır.
Alıç sirkesi zayıflama yöntemine geçmeden muhakkak bir uzmana danışılması lazım. Çünkü alıç sirkesinin faydaları oldukça etkilidir. Kronik hastalar için risk olabilir.
TIĞ GİBİ YAPAN DOĞAL ŞURUP: ALIÇ SİRKESİ
Salatalara eklenerek tüketilmesi tavsiye edildiği gibi alıç sirkesi direkte tüketilebilir.
Hızlı kilo vermek isteyenler bir su bardağı suyun içine bir yemek kaşığı alıç sirkesi döküp içebilir. Ancak aç karnına yapıldığında daha etkili olur.
Vücuttaki tüm ödemi atan alıç sirkesi, içeriğinde yüksek oranda A ve B vitamin komplekslerini barındırır. Bu vitaminler vücuttaki yağ depolarını enerji depolarına çevirir.
Bu da hem yağları yakar hem de hızlı kilo vermeyi sağlar. Rutin olarak tüketilen alıç sirkesi, özellikle karın ve basen bölgesindeki yağları yakar.
Çok güçlü asidik özelliği olan alıç sirkesi, sek içilmemesi lazım. Seyreltilmiş halinde bile bir süre idrar yolunda yanma olur. Bu yanmanın asıl nedeni vücuttan atılan yağdır.