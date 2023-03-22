Oruç tutmanın kolay yolu

Bu akşam ilk sahur yapılacak. Ramazanda daha rahat ve kolay oruç tutmanın yolu dengeli bir sahurdan geçiyor. Sahurda eğer almamız gereken enerjiyi, proteini sağlayabilirsek ilerleyen saatlerde hem açlığın hem susuzluğun önüne geçeriz. Ramazan ayını sağlıklı geçirmenin yolu ise doğru beslenmek. İşte Ramazan'da dengeli beslenmenin yolu... Mutlaka sahur yapmalısınız Sahura mutlaka kalkılmalı ve sahurda yumurta, peynir gibi proteinli gıdalardan en az birini bulundurulmalı. Su oranı yüksek besinler tüketilmeli Vitamin mineral dengesi açısından çiğ sebzelerden su oranı en yüksek salatalığı tuzlamadan menümüze dahil etmeliyiz. Özellikle kan şekerinin ani düşmesini önlemek için yaş olan meyvelerden birini tercih edebilirsiniz. Tok tutan yiyecekler tercih etmelisiniz Süt 5 saat tok tutucu özelliğiyle bilinmektedir. 1 su bardağı yaklaşık (200 ml) süt tüketmeyi sahurda ihmal etmeyiniz. Yumurta, peynir ve yoğurt da uzun süreli tokluk için doğru besinlerdir. Sağlıklı karbonhidratlar önemli Tam buğday ekmeğini diyetinizde belirtilen miktar kadar tüketmek vücudunuzun gereken karbonhidrat ve B vitamini ihtiyacını da karşılar. Tam buğday ve kepekli ekmekler ve makarnalar beyaz ekmek ve makarna ile pirinç yerine kan şekerini biraz daha yavaş yükselttiği için uzun süreli açlıktan sonra vücudun dengede kalmasını kolaylaştırır. Çay ve kahve azaltılmalı Çay, kahve tüketimini en az düzeye indirmeniz, derin su isteğinizi azaltmanızı sağlar. Ihlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları bu bağlamda daha uygundur. Şekerli, yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden kaçınmalısınız Aşırı tatlı, yağlı yiyecekleri sahurda bulundurmamaya özen gösterirseniz, sindirim rahatlığı yaşarsınız. Aksi halde reflünün ramazanda daha çok arttığı saptanmıştır. Eti de kızartma yerine ızgara, haşlama gibi yöntemlerle pişirirseniz mideniz daha rahat edecektir.Sahur 1 su bardağı süt/yoğurt/kefir, 2 kibrit kutusu beyaz peynir, 1 adet haşlanmış yumurta, 5-6 tane az tuzlu zeytin veya 2 tam ceviz, 2 dilim tam buğday ekmeği, Söğüş sebzeler. İftar 1 adet hurma veya 2 adet zeytin, 1 kase çorba, 3 köfte kadar ızgara/fırında pişmiş kırmızı et veya ızgara/fırında pişmiş tavuk veya 6 kaşık kuru baklagil yemeği, 8 kaşık sebze yemeği, 1 su bardağı yoğurt/cacık veya 2 su bardağı ayran, Bol yeşillikli salata, 2 dilim ramazan pidesi veya 6 kaşık bulgur pilavı veya kepekli makarna İftar sonrası 1 porsiyon meyve veya 1/2 (yarım) porsiyon sütlü tatlı, Bol bol su içiniz.