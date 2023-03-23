Bir gece suda bekletip için! Bakın neler neler olacak...

Ceviz suyu, uyku problemi çekenler için de önemli bir içecektir.

Sakinleştirici etkisi ile uyumadan önce içilen ceviz suyu, daha kaliteli bir uykuya dalmanıza yardımcı olur.

Yorgunluk, gerginlik, halsizlik gibi problemleri azaltır. Hayat kalitenizi yükseltir. Bu özelliği ile kalp ve damar hastalıkları için önemli bir yardımcıdır.