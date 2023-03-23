Kolajen ile yenilenme sürecini başlatın

KOLAJEN vücudumuz için çok önemli bir protein. Dermatoloji Uzmanı Dr. Cansu Alakbarov, "Vücudumuzdaki proteinlerin önemli bir çoğunluğunu kolajen oluşturur. Günümüzde kolajen denince akla ilk olarak dışardan takviyeler gelse de aslında kolajeni günlük beslenmemizden de alabiliriz" diyen Dr. Alakbarov, "Kolajenin en fazla bulunduğu gıda ilikli kemik suyudur. Balık, hindi eti, sığır eti de kolajen bulunduran gıdalardır. Sebze ve meyvelerden domates, pancar, kırmızı biber, çilek, ahududu, böğürtlen, yaban mersini, lahana, brokoli, kivi, limon, portakal, karnabahar ve pırasada da kolajen bulunur" dedi.

GÜÇLÜ BARİYER ETKİSİ

Dışardan besin ve takviyelerle kolajen alınsa da cildin besinlerden alınan kolajeni sentezlemesi için özellikle yaş ilerledikçe uyarıya ihtiyacı olduğunu söyleyen Dr. Alakbarov, "Dermatolojide kullandığımız altın iğne radyo frekans sistemleri, mikro iğneleme sistemleri, lazer ve ışık tedavileri deri altında kontrollü hasarlar yaparak kolajenin yeniden sentezlemesini uyarır. Ciltte meydana getirdiğimiz bu yenilenme süreci ile birlikte daha sıkı, gergin, parlak bir görünüme kavuşulur. Aynı zamanda cildimiz güneşin zararlı ışınlarına ve çevresel etmenlere karşı güçlü bir bariyere sahip olmuş ve yaşlılık lekelerinin oluşumunun önüne geçmiş oluruz" dedi.