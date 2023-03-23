Sağlıklı beslen iyi uyu

İyi bir uyku almak, genel sağlığınız için çok önemlidir. Kaliteli bir uyku; belli kronik hastalıkların gelişme riskini azaltabilir, beyin ve sindirim sistemini sağlıklı tutar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Uzmanlar, her gece 7-9 saat kesintisiz uyumanızı önerir; ancak çoğu insan, yeterince uyuyabilmek için bir mücadele halindedir.

KAFEİNE DİKKAT

Bazı yiyeceklerin uykuya teşvik edici özelliklere sahip olmaları nedeniyle; beslenme listenizde bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir. Geceleri kaliteli bir uyku için beslenme; akşam saatlerinde kafeinden ve mide ekşimesine neden olabilecek yiyeceklerden uzak durmaktan daha fazlasıdır. Aslında, bazı yiyecek ve içecekler; uykuya daha rahat dalmanıza ve daha sağlıklı uyumanıza yardımcı olabilir. İşte o besinlerden bazıları:

Badem: Badem tüketiminin uyku kalitesini arttırmaya yardımcı olabileceği iddia edilmektedir. Bunun nedeni, diğer bazı kuruyemiş türleri ile birlikte, bademin uyku düzenleyici bir hormon olan melatonin hormonun iyi bir kaynağı olmasıdır.

Yağlı Balıklar: Somon gibi yağlı balıkların yüksek D vitamini içeriği; uykuya daha rahat dalmanızı sağlayan bir kimyasal olan serotonin üretimini arttırdığı kanıtlandığı için, uyku kalitesini arttırma potansiyeline sahiptir.

Patates: Kompleks karbonhidratlar arasında yer alan tatlı patates, vücudunuzun dinlenme halinde olduğu gece boyunca, ihtiyaç duyduğu sabit enerjiyi sağlamaktadır.

Süt: Güçlü bir triptofan kaynağı olan sütün; özellikle melatonin ile birlikte alındığında uyku kalitesini artırdığı ve yi bir uyku sağladığı kanıtlanmıştır.

Bitki Çayı: Bir bardak sıcak bitki çayı, ılık bir bardak süt ile aynı rahatlatıcı etkiye sahiptir. Papatya çayı, mükemmel bir seçimdir.

MELATONİN KAYNAĞI

Yumurta; balık ve kuruyemişler ile birlikte, uykuya dalmanızı kolaylaştırmada ve daha uzun süre uykuda kalmanıza yardımcı olduğu bilinen melotonin hormonunun en yüksek kaynaklarından biridir. Ayrıca, D vitamininin düşük olması da uykuda kalınan süreyi oldukça olumsuz etkilemektedir.