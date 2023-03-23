'Sağlıkta geri dönüşüm.' Bu başlık da ne alaka diyebilirsiniz. Evet sağlıkta geri dönüşümü daha önce de yazmıştım. Bir kez daha yazmak istedim. Çünkü son zamanlar çevremde bu sorunla ilgili o kadar şikayet ve yakınma alıyorum ki. İnsanlar haksız da değiller. Peki sorun ne? Hastalar özellikle de özel hastanelerde muayeneye gidiyor. Bir takım tetkik ve tahliller yapılıyor. Özellikle de kan tahlilleri ve alınan patoloji tetkikleri. Dolayısıyla hasta yapılan işlemler sonrası hastanede bekleme yerine mecburen evlerine veya işlerine dönmek zorunda. Sonrası... İşte sorun da sonrasında. Hastanın yapılan tetkikler için doktoruna ulaşması bir hayli zor. Doktor ya ameliyatta ya da muayenede olduğu için hastasına geri dönmüyor. Ya da yoğunluktan dönemiyor. Peki hasta bu süreçte nasıl bir durumda bilen var mı? Verilen ilaçlar hastayı iyi mi etti?

BİLGİLENDİRME YAPILMALI

İlaçları kullanması için muayene sırasında alınan kan ve yapılan tetkiklerin sonuçlarını mı beklemesi gerekiyordu. Bu süreç tam bir keşmekeş. Oysa doktor hastasını muayene ettikten sonra yapılan tetkiklerin sonucunu da alarak hastasına geri dönmeli. Ya da doktor asistanı veya sekreteri hastaya bir şekilde dönüş yapması, yapılan tetkikler ve kullanılması gereken ilaçları hangi süre ve zamanda bilgilendirmesi gerekiyor. Hastalar genelde muayene sonrası yazılan ilaçları doktorun o anda söylediği zaman diliminde veya eczanede ağızdan dolma ilaç üzerine yazılı şekilde kullanır. Bazen bu ilaçlar yarardan çok hastaya zarar verebiliyor. Oysa bir hasta özellikle de özel bir hastaneye gidiyorsa o hastane ve doktoru hastasını takip etmeli. Verilen ilaçların etkisini ve hastanın durumunu öğrenmeli. Sadece muayene ve yapılan tetkikler ile hasta doktor ilişkisi sınırlı kalmamalı. Bilim insanları doğumdan ölüme kadar yaklaşık 130 tür hastalık olduğu tespit etmiş. Aslında hiç hastalanmadan da yaşayabilirmişiz. Peki bunca hasta ve hastalıklar niye var? İşte bazı hastalıkların nedeni. Aslında bütün hastalıkların kökeninde duygu ve düşüncelerin bedenimize yansımasıymış. Örneğin boğaz ağrıları duygu ve düşüncelerinizi karşı tarafa ifade edememekmiş. Bel ağrılarının nedeni başkalarının yükünü fazlası ile taşımak, kaygı ve düşünce. Mide ağrılarının nedeni ise takıntılar ve kişilerin kendisine yapılanları hazmedemeyişi. Bu hastalıkların üçü de aslında hemen hemen bir çoğumuzda var sanırım.

İNGİLİZ HASTA ŞİFA BULDU

Tatil için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kalp krizi geçiren İngiltere Vatandaşı 82 yaşındaki Derek Brain koroner anjiyo sonucu aort by-pass önerildi. Bu operasyonu kapalı yöntemi tercih eden Derek Brain Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'ni tercih etti. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Yakut ve ekibi tarafından yapılan başarılı bir operasyon ile sağlığına kavuşan Brain taburculuğunun ardından tatiline kaldığı yerden devam etti.