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Haberler Sağlık Yaşlanmayı geciktiriyor! İşte o mucizevi maske

Yaşlanmayı geciktiriyor! İşte o mucizevi maske

Cilt yüzeyi yaş ilerledikçe yaşlanma belirtileri gösterir. Bu durumu tersine çevirmek için ek takviye kullanmak önemlidir. Yaşlanmayı geciktirmek ve oluşan tahribatı önlemek için kış aylarının gözdelerinden olan bal kabağını kullanabilir ve cildinizi adeta yenileyebilirsiniz. İşte evde hazırlayabileceğiniz bal kabağı maskesi tarifi sizlerle...

23.03.2023, 08:54 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023, 08:55

E ve A vitaminleri bakımından zengin olan bal kabağı bebeksi cildin tek sırrıdır.

Yaşlanmayı geciktiriyor! İşte o mucizevi maske

Pürüzsüz, lekesiz ve gözeneksiz bir cilt için bal kabağından kalan artıkları atmak yerine maskeye dönüştürün.

Yaşlanmayı geciktiriyor! İşte o mucizevi maske

Eski çağlarda bal kabağı ezilerek içine zeytinyağı ekleyip yaraların üzerine sürülürdü.

Yaşlanmayı geciktiriyor! İşte o mucizevi maske

Hem yarayı enfeksiyondan korur hem de iyileşen yaradan iz bırakmamasını sağlardı.

Yaşlanmayı geciktiriyor! İşte o mucizevi maske

BAL KABAĞI MASKESİ TARİFİ

Leke, sivilce ve akne problemi yaşayanlar, yaşlanmayı geciktirmek için bir dilim bal kabağını bir kapta ezin. İçine bir çay kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı kadar ev yoğurdu ilave edip karıştırın. Evde varsa bir tatlı kaşığı kadar pirinç unu ekleyerek maskenin faydasını artırır. Temizlenmiş cildinize sürün. 15 dakika bekletip akabinde ılık suyla durulayın. Haftada 2 defa bu maskeyi uygulayın.

Yaşlanmayı geciktiriyor! İşte o mucizevi maske

BAL KABAĞI MASKESİNİN FAYDALARI

Cilt yüzeyindeki kalıntılı hücreleri temizler.

Cilt tonunu eşitler.

Yaşlanmayı geciktiriyor! İşte o mucizevi maske

Dudak ve göz çevresindeki kırışıklıkları engeller.

Yaşlanmayı geciktiriyor! İşte o mucizevi maske

Daha yumuşak bir cilt sağlar.

E vitamini sayesinde yaşlanmayı durdurur.

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