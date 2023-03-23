Yaşlanmayı geciktiriyor! İşte o mucizevi maske

BAL KABAĞI MASKESİ TARİFİ

Leke, sivilce ve akne problemi yaşayanlar, yaşlanmayı geciktirmek için bir dilim bal kabağını bir kapta ezin. İçine bir çay kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı kadar ev yoğurdu ilave edip karıştırın. Evde varsa bir tatlı kaşığı kadar pirinç unu ekleyerek maskenin faydasını artırır. Temizlenmiş cildinize sürün. 15 dakika bekletip akabinde ılık suyla durulayın. Haftada 2 defa bu maskeyi uygulayın.