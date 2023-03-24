Doğanın en ucuz şifa kaynağı! Etkilerine inanamayacaksınız

Andız pekmezi sayısız faydaya sahiptir ancak pek çok insan bu pekmezi ne şekilde tüketeceğini bilmez. Andız pekmezi genelde güne başlarken her sabah bir kaşık şeklinde alınır. Tadı biraz ağır olduğu için bir miktar suyun içerisine karıştırılarak da tüketilebilir.

Acı bir tadı olan andız pekmenizi tahinle de karıştırabilirsiniz. Daha tatlı olması için üzerine bal ekleyebilirsiniz. Andız pekmezinin acımsı tadını çok seven insanlar da ekmek üzerine tereyağı ve pekmez sürerek tüketebiliyor.