Faydalarını okuyunca evinizden eksin etmeyeceksiniz!

GÖZ SAĞLIĞI İÇİN BİREBİR



Antioksidanlar sayesinde özellikle yaşlılar için göz sağlığı konusunda birebirdir.

C VİTAMİNİ KAYNAĞI



Önemli bir C vitamini kaynağı olup vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve vücut direncini arttırır. Bu bakımdan Trabzon hurması oldukça yararlı bir besindir.

BAKIR DEPOSU

Potasyum, mangan, bakır ve fosfordan oldukça zengin olan cennet hurmasının faydaları bunlarla da bitmiyor. İçerdiği bakır sebebi ile bağışıklık sistemini güçlendirir, savunma sistemini kuvvetlendirir. Yani vücudu savunan mekanizmaların çalışmasına yardımcı olur. Bakır bileşeni de en az mangan kadar bağışıklığı güçlendirir ve kırmızı kan hücrelerinin yapımını sağlar.