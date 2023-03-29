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Haberler Sağlık Nane hazımsızlığa bire bir

Nane hazımsızlığa bire bir

29.3.2023

Nane hazımsızlığa bire bir
Nane hazımsızlığı gidermeye yardımcı olan ve ayrıca mideyi rahatlatmaya yardımcı olan antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Nane, burun, boğaz, bronşlar ve akciğerlerdeki tıkanıklığı temizler. Solunum yollarına ek olarak, nanenin anti-enflamatuar özellikleri de kronik öksürüğün neden olduğu tahrişi hafifletir. Nane güçlü bir adaptojenik bitkidir ve baş ağrısını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Nane içindeki aktif yağ olan mentol, hazımsızlığı gidermeye yardımcı olan ve ayrıca mideyi rahatlatmaya yardımcı olan antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.
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