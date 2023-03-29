Ramazan’da yağ ve baharattan uzak durun

Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmek çok önemli. Ramazan ayında mide sorunlarını tetikleyebilecek besinlerden bahseden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Şentürk, "Yağlı ve asitli yiyecekler, sosis, salam gibi işlenmiş gıdalar ve baharatlı yiyecekler reflü, gastrit ve ülser gibi mide sorunlarını tetikleyebilir. Kahve, asitli ve gazlı içeceklerden de uzak durulmalıdır. Çok fazla çeşit yemek yerine bir-iki çeşit yemek tüketmek; bozulmuş, raf ömrü geçmiş gıdalardan uzak durmak, sigara içmemek mide sorunu olanların dikkat etmesi gereken hususlardır" dedi.



AŞIRI YEMEK ZARAR

Ramazan ayında midemizi yormamamız gerektiğini söyleyen ve mide sorunlarını tetikleyebilecek besinlerden bahseden Prof. Dr. Şentürk, "Ramazan ayı aslında tüm organların kısmen de olsa istirahate sevk edildiği bir aydır. Bu yüzden 2 öğünle sınırlandırılan bu ay, iftar ve sahurda onlarca çeşit yemeğin yendiği, orucun amacından uzaklaşılarak aşırı yiyecek tüketiminin yapıldığı bir süreç haline getirilmemeli" dedi. Yağlı ve asitli yiyecekler, sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş gıdalar ve baharatlı yiyeceklerin mide sorunlarını (reflü, gastrit ve ülser gibi) tetikleyebileceğini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Şentürk, "Kahve, asitli ve gazlı içeceklerden uzak durulmalıdır. Çok fazla çeşit yemek yerine bir-iki çeşit yemek tüketmek, bozulmuş, raf ömrü geçmiş (bozulmamış olsa dahi) gıdalardan uzak durmak, sigara içmemek mide sorunu olanların dikkat etmesi gereken hususlardır" dedi.



REFLÜYE DİKKAT!

Mide ve bağırsak hastalığı olanların da Ramazan ayında oldukça dikkatli beslenmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Şentürk, "Acılı, baharatlı, biberli, aşırı yağlı ve ağır yemekler yenmemeli. Ağrı kesiciler doktor önerisi olmadan alınmamalıdır. Bunun dışında, mideyi rahatsız edebilecek yağlı, tuzlu, kızartmalı besinlerden kaçınılmalıdır. Reflüsü olanlar ise sahurda çok yemek yememeli, yedikten sonra yatacaklarsa en az yarım saat beklemeliler" dedi.

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