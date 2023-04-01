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Haberler Sağlık Günde 1 bardak için! Kökünü kurutsun

Günde 1 bardak için! Kökünü kurutsun

Hava değişimiyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonu da yaygınlaşmaya başladı. Özellikle grip ve soğuk algınlığıyla birlikte ortaya çıkan öksürük ve balgam da günlük yaşantınızın kalitesini oldukça düşüren tatsız rahatsızlıklar haline geldi. Ama bunu düşünüp tasalanmayın! Evde kolayca uygulayabileceğiniz doğal yöntemlerle bu şikayetlerin kökünü kurutun. Nasıl mı? İşte ciğerlerinizi açan, balgamın kökünü kurutan yöntemler...

01.04.2023, 09:01 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023, 09:29

İşte ciğerlerinizi açan, balgamın kökünü kurutan bitkiler...

Günde 1 bardak için! Kökünü kurutsun

REZENE ÇAYI

Solunum sistemi problemlerine fazlasıyla iyi gelen bu mucizevi çay, içerisindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Aynı zamanda öksürüğün azalmasına ve balgamın vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. 2 çay kaşığı ezilmiş rezene tohumunu 1 bardak kaynatılmış suyun içerisine ilave edin. 5 dakika kadar demleyin. Günde 1 fincan olacak şekilde tüketebilirsiniz.

Günde 1 bardak için! Kökünü kurutsun

KUŞBURNU ÇAYI

Öksürüğe ve gribal enfeksiyonlara karşı fazlasıyla etkili olan bu çay, bağışıklık sistemini de oldukça güçlendiriyor. Kuşburnu meyvelerini kaynar suda 10 dakika haşlayın. Çay demlendikten sonra günde 2 bardak için.

Günde 1 bardak için! Kökünü kurutsun

EKİNEZYA ÇAYI

Ekinezya, solunum yolu enfeksiyonları için favori ilaçlardan biridir. Öksürük ve soğuk algınlığı riskini %58 azaltan bu çay, aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Kaynar suyun içerisine ekinezyaları ekleyin. 5-10 dakika kadar demlendikten sonra güzelce süzün ve sonra tüketin.

Günde 1 bardak için! Kökünü kurutsun

MEYAN KÖKÜ ÇAYI

Soğuk algınlığı ve gribe iyi gelmesiyle bilinen bu mucizevi çay, balgam söktürücü özelliğiyle vazgeçilmezler arasında yerini almaktadır. Sadece soğuk algınlığına iyi gelmekle kalmıyor aynı zamanda vücuttaki iltihabı yok ediyor, karaciğer sağlığını koruyor, ödem ve toksinleri vücudunuzdan söküp atıyor. 1 fincan sıcak suya 1 çay kaşığı meyan kökü ekleyin. 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Bu çayı günde 1 defa tüketebilirsiniz.

Günde 1 bardak için! Kökünü kurutsun

MÜRVER ÇAYI

Balgam söktürücü özelliğiyle bilinen bu bitkinin kara meyveleri, içlerinde polifenol bulunması nedeniyle antioksidanlarla doludur. Mürverden elde edilen şuruplar, ve özler soğuk algınlığı nedeniyle hasta olarak geçirilen süreyi kısaltma da oldukça etkilidir.

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