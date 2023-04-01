Günde 1 bardak için! Kökünü kurutsun

MEYAN KÖKÜ ÇAYI

Soğuk algınlığı ve gribe iyi gelmesiyle bilinen bu mucizevi çay, balgam söktürücü özelliğiyle vazgeçilmezler arasında yerini almaktadır. Sadece soğuk algınlığına iyi gelmekle kalmıyor aynı zamanda vücuttaki iltihabı yok ediyor, karaciğer sağlığını koruyor, ödem ve toksinleri vücudunuzdan söküp atıyor. 1 fincan sıcak suya 1 çay kaşığı meyan kökü ekleyin. 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Bu çayı günde 1 defa tüketebilirsiniz.