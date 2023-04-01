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Haberler Sağlık Kabuğunu sakın çöpe atmayın! Bakın ne işe yarıyor

Kabuğunu sakın çöpe atmayın! Bakın ne işe yarıyor

Kış aylarında oldukça tüketilen ve lezzetiyle damakları şenlendiren kestanenin kabuklarını sakın çöpe atmayın. Vitamin ve mineral bakımından zengin olan kestane kabukları bakın ne işe yarıyor!..

01.04.2023, 15:58 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023, 15:59

Havaların soğumasıyla yol köşelerinden kokusu gelen kestane, hem lezzeti hem faydalarıyla göz kamaştırıyor. "Kestanekebap, yemesi sevap" sözüyle de bilinen kestane, kabuklarından ayrılarak tüketiliyor.

Kabuğunu sakın çöpe atmayın! Bakın ne işe yarıyor

İçerdiği vitamin ve minarellerle oldukça faydalı bir besin olan kestane, kabuğuyla da birçok alanda işe yarıyor. Kestaneyi pişirdikten sonra kabukları ne işe yarar diye merak ediyorsanız, sizler için sıralıyoruz...

Kabuğunu sakın çöpe atmayın! Bakın ne işe yarıyor

"Kestane kabuklarından ne yapılır, Kestane kabuğu faydaları nelerdir, Kestane kabuğu tüketilir mi" sorularının yanıtları haberimizde. İşte kestane kabuklarını çöpe atmaktan vazgeçirecek bilgiler...

Kabuğunu sakın çöpe atmayın! Bakın ne işe yarıyor

KESTANE KABUĞU SUYU

Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan kestanenin kabuğunun da insan sağlığına pek çok faydası vardır. Kestane kabuğunu haşlayıp, suyunu içerek faydalarından yararlanabilirsiniz. Kestane kabuğunun suda kaynatılarak hazırlanan suyun etkili derecede ateş düşürücü özelliği bulunmaktadır.

Kabuğunu sakın çöpe atmayın! Bakın ne işe yarıyor

KESTANE KABUĞU PÜRESİ

Kestane kabuğunun her 100 gramında yeteri kadar C vitamini bulunmaktadır. Bunun yanında kestanedeki gibi sodyum, potasyum, protein ve şeker içermektedir. Kestane kabuğu püre haline getirilip, bal ile karıştırılırsa iştahsız çocukların, iştahını açtığı bilinmektedir.

Kabuğunu sakın çöpe atmayın! Bakın ne işe yarıyor

KESTANE KABUĞU İLE SAÇ BAKIMI

Bir avuç kestane kabuğunu suda kaynatın, Suyunu süzüp, soğumasını bekledikten sonra saçlarınızı yıkayınız. Bir saat bekledikten sonra saçlarınızı temiz su ile durulamalısınız. Saçlarınız hem daha canlı ve parlak olacaktır.

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