Kansere ve diyabete düşman! Kendisi küçük ama etkisi büyük

Bazı doğal gıdalar hastalıklara karşı koruma sağlayıp tedavisini kolaylaştırma imkanı sunmalarıyla dikkat çekiyor. Oldukça etkili faydaları olan gıdalar arasında soya fasulyesi de bulunuyor. Soya fasulyesinin faydaları saymakla bitmiyor…
Bazı doğal gıdalar hastalıklara karşı koruma sağlayıp tedavisini kolaylaştırma imkanı sunmalarıyla dikkat çekiyor. Oldukça etkili faydaları olan gıdalar arasında soya fasulyesi de bulunuyor. Soya fasulyesinin faydaları saymakla bitmiyor…
SOYA FASULYESİ FAYDALARI
İyi bir lif ve protein kaynağı olarak sağlıklı kilo almayı destekleyen besin, yüksek yağ oranına rağmen kolesterol içermeyerek diyabetten korur.
İçeriğindeki antioksidanlar ile serbest radikalleri etkisiz kılan besin, kanserin başlama sürecini yavaşlatır ve kanser tedavi sürecinde kullanımı faydalı bir besindir.
İskelet sistemini güçlendirir. Kemiklerin ve kasların daha güçlü daha dirençli kalmasını sağlar.
Bağırsak florasını korur ve mide problemlerini önler.
Soya fasulyesi protein içeren önemli bir kaynak olduğu için hücrelerin sağlıklı gelişmesini sağlar ve metabolik tepkimeleri düzenler.
Metabolizmayı düzenleyerek uyku sorunlarına iyi geldiği bilinen soya fasulyesi, yüksek oranda magnezyum içererek uyku kalitesini arttırır ve verimli bir şekilde dinlemeyi sağlar.
İçeriğindeki antioksidanlar ile serbest radikalleri etkisiz kılan besin, kanserin başlama sürecini yavaşlatır ve kanser tedavi sürecinde kullanımı faydalı bir besindir.
Lif kaynağı olarak sindirimi hızlandıran besin, kabızlık gibi durumlara karşı doğal bir ilaçtır. Sindirim sistemini rahatlatarak huzursuz bağırsaklara iyi gelir ve vücut dengesini korumayı sağlar.
Soya fasulyesi E vitamini açısından verimli bir kaynak olduğu için kas güçsüzlüğü, yürüyüş bozukluğu gibi sorunlara çözüm olur.
İyi bir lif ve protein kaynağı olarak sağlıklı kilo almayı destekleyen besin, yüksek yağ oranına rağmen kolesterol içermeyerek diyabetten korur.