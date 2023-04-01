Kansere ve diyabete düşman! Kendisi küçük ama etkisi büyük

Soya fasulyesi E vitamini açısından verimli bir kaynak olduğu için kas güçsüzlüğü, yürüyüş bozukluğu gibi sorunlara çözüm olur.

İyi bir lif ve protein kaynağı olarak sağlıklı kilo almayı destekleyen besin, yüksek yağ oranına rağmen kolesterol içermeyerek diyabetten korur.