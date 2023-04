Şaşılık fiziksel ve psikolojik sorunlara neden oluyor

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, hem çocuklarda hem de erişkinlerde oluşabilen şaşılığın sadece estetik bir sorun olmadığını, göz tembelliği ve psikolojik sorunlara yol açabildiğini belirtti. Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Şaşılığın farklı nedenleri vardır. Çocuklarda ve erişkinlerde farklıdır. Genetik faktörler de rol oynar. En sık sebep göz bozukluklarıdır. Birçok şaşı çocukta göz tembelliği de görülür. Ailede şaşılık veya göz tembelliği varsa çocukta şaşılık görülme riski artar. Bazen ateşli bir hastalık, kaza gibi nedenler de şaşılık ortaya çıkmasını tetikler. Bazılarında şaşılık göz kaslarının birinde veya birkaçında felç nedeniyle olabilir. Sonradan aniden ortaya çıkan şaşılıklar travma, hipertansiyon veya şeker hastalığına bağlı olabilir. Bebeklik ve çocukluk döneminde olan şaşılıkların bir kısmı yalancı kaymalardır. Yalancı kayma burun kökünün genişliğine bağlı olabilen yanıltıcı bir görüntü olabilir" diye konuştu.Şaşılığın türleri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kaşkaloğlu, "Doğuştan şaşılık, sonradan şaşılık, ayrıca gizli şaşılık vardır. Hastalar fark etmeyebilir. Bazen şehla olarak tanımlanır. Normal koşullarda her iki göz her yöne paralel olarak hareket ederler. Gözler paralel hareket etmediğinde şaşılık ortaya çıkar. İçe, dışa veya diğer yönlere olabilir. Kalıcı veya geçici olabilir. Tek gözde veya her iki gözde olabilir. Göz yorgunluğu ve baş ağrısına neden olur. Tedavi genellikle gözlükle yapılır" dedi.Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, şaşılık tedavisinde gözlük, ameliyat ve botoks tedavisi uygulandığını belirterek şöyle devam etti: "Gözlükle düzelmeyenlerde şaşılık ameliyatı yapılır. Bazı özel durumlarda botoks uygulanır. Çocuk veya erişkin birinde şaşılık varsa ve gözlükle geçmiyorsa ameliyat gerekir. Şaşılık ameliyatı birçok şaşılık tipinde genellikle çok iyi netice verir. Şaşılık ameliyatı genel anestezi altında ortalama 30 dakika sürer. Hastanın gözünde görünen bir dikiş olmayacağından ameliyat sonrasında rahatsızlık çok az olacaktır."