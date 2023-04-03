Birçok kişi nazar için alıyor! Oysa bu bitki nelere çare...

Sulu egzamada şikâyetleri giderir.

ÜZERLİK OTU NASIL KULLANILIR?

Üzerlik otunu hamilelerin ve herhangi bir hastalığı olanların kullanmaması tavsiye edilir. Üzerlik otundan yapılan çay açık olmalı ve en az günde iki bardak içilmelidir. Aksi takdirde zararlı olur.

Üzerlik tohumu çayı için 2 su bardağı suya bir yemek kaşığı üzerlik tohumu ekleyip 2 dakika kaynatın. 7 dakika demlenmesini bekleyin.

Süzdükten sonra tüketilebilir. Uzun süre ve devamlı tüketmemeye dikkat edin.