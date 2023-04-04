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Haberler Sağlık Birçok kişi nazar için alıyor! Oysa bu bitki nelere çare...

Birçok kişi nazar için alıyor! Oysa bu bitki nelere çare...

Aktarlarda ve pazarlarda gördüğünüz, çoğunlukla nazar ve kem göz için alınan nazarlık otu bir diğer adıyla üzerlik otu aslında birçok derde derman oluyor. Ama çoğunlukla bu özellikleri bilinmiyor. İşte nazarlık olarak kullanılan üzerlik otunun bilinmeyen faydaları...

04.04.2023, 11:43 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023, 11:43

Nazarı kovmak için alınan üzerlik otunun faydaları saymakla bitiyor. Çayı yapılan veya tütsü olarak yakılan üzerlik otu hem ruhsal hem de fiziksel insanı iyileştiriyor.

Birçok kişi nazar için alıyor! Oysa bu bitki nelere çare...

ÜZERLİK OTUNUN FAYDALARI

Solunum yolları hastalıklarına iyi gelir. Solunum yolu rahatsızlığı olan kişilerin nefeslerini açar, nefes darlığı ve burun tıkanıklıklarına iyi gelir.

Konsantrasyon güçlüğü ve dikkat dağınıklığı çekenlerin üzerlik çayı ve tütsüsünü kullanmaları tavsiye edilir.

Fiziksel ve ruhsal sağlığa faydalıdır.

Birçok kişi nazar için alıyor! Oysa bu bitki nelere çare...

Bağırsaklarda bakteri ve kurt oluşumunu engeller.

Metabolizmanın hızlanmasını sağlayarak, bağırsakların daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

Bahar aylarında yaşanan grip ve nezle gibi hastalıkların tedavi edilmesini sağlar. Boğaz ağrısı ve boğaz enfeksiyonunu iyileştirdiği gibi öksürüğün de geçmesine yardımcı olur.

Birçok kişi nazar için alıyor! Oysa bu bitki nelere çare...

Sinir sistemini uyarır.

Balgam söktürür.

Mide ve kulunç ağrılarında faydalıdır.

Birçok kişi nazar için alıyor! Oysa bu bitki nelere çare...

Sulu egzamada şikâyetleri giderir.

ÜZERLİK OTU NASIL KULLANILIR?

Üzerlik otunu hamilelerin ve herhangi bir hastalığı olanların kullanmaması tavsiye edilir. Üzerlik otundan yapılan çay açık olmalı ve en az günde iki bardak içilmelidir. Aksi takdirde zararlı olur.

Üzerlik tohumu çayı için 2 su bardağı suya bir yemek kaşığı üzerlik tohumu ekleyip 2 dakika kaynatın. 7 dakika demlenmesini bekleyin.

Süzdükten sonra tüketilebilir. Uzun süre ve devamlı tüketmemeye dikkat edin.

Birçok kişi nazar için alıyor! Oysa bu bitki nelere çare...

TÜRKİYE'DE YETİŞİR Mİ?

Üzerlik otu Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'da yetişir. Van gibi bazı Doğu illerinde nazar değmesin diye sıklıkla kullanılır.

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