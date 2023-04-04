  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Uyumadan önce bir kaşık yerseniz... Bakın ne oluyor

Uyumadan önce bir kaşık yerseniz... Bakın ne oluyor

Faydaları saymakla bitmeyen bal ve tarçın ikilisinin alternatif tıbbın en etkili birleşenlerinden olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bu muhteşem ikiliyi her gece uyumadan önce bir kaşık yiyin, bakın neler oluyor!

04.04.2023, 10:34 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023, 10:34

İkisi de ayrı ayrı farklı amaçlarla kullanılan bal ve tarçının birleştiğinde birçok hastalığa şifa sağladığı biliniyor. İşte her gün bir kaşık bal ve tarçın tüketmenin faydaları...

Uyumadan önce bir kaşık yerseniz... Bakın ne oluyor

UYUMADAN ÖNCE BİR KAŞIK TARÇINLI BAL YERSENİZ...

Bal ve tarçın karıştırılıp tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir, doğal bir antibiyotiktir. Birçok vitamin ve yüksek miktarda demir içeren karışım, vücudu bakteri ve virüslere karşı korur.

Uyumadan önce bir kaşık yerseniz... Bakın ne oluyor

İdrar Yolu Enfeksiyonunu tedavi ederek, idrar yollarında oluşan mikropları öldürür. Hindistan ve Japonya'da yapılan araştırmalarda bal ve tarçının midedeki gazı giderdiği belirlenmiştir.

Uyumadan önce bir kaşık yerseniz... Bakın ne oluyor

Bu karışım midede asit oluşumunu engeller ve en ağır yemekleri dahi kolayca sindirmenizi sağlayarak sindirime yardımcı olur.

Uyumadan önce bir kaşık yerseniz... Bakın ne oluyor

Bal ile toz tarçını karıştırın ve kahvaltıda kızarmış ekmekle yiyin. Kolesterolü düşürür ve muhtemelen kalp krizini önler. Tarçınlı balın düzenli olarak tüketilmesi kalp vuruşlarını güçlendirir. Yaşlandıkça atar damarlar ve toplar damarlar esnekliklerini kaybediyor ve tıkanıyor. Tarçınlı bal ise damarları yeniden canlandırıyor.

Uyumadan önce bir kaşık yerseniz... Bakın ne oluyor

Yapılan araştırma sonucunda iki yemek kaşığı bal ve üç yemek kaşığı toz tarçın 450 gram çay kolesterol hastasına verildiğinde iki saat içerisinde kandaki kolesterol oranının %10 azaldığı görüldü. Günde üç kez alındığında kronik kolesterol dahi tedavi edilebiliyor. Günlük olarak yenen bal ise kolesterol şikayetlerini azaltıyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA