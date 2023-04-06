Sağlık projesi olmayan seçim

Siyasetten pek anlamam.

Yaşım ve mesleğim gereği bir çok seçim atmosferi yaşadım.

Şimdi de hem Cumhurbaşkanlığı hem de Milletvekili seçimleri arifesindeyiz. Bazı aday adayları ile görüşme, konuşma fırsatım oldu.

Konuştuğum aday adaylarına ilk sorduğum soru vekil olursanız Ankara'ya hangi projelerle gitmeyi düşünüyorsunuz?

Ne gibi projelerle partinize kendinizi anlatacaksınız? diye sorduğumda inanın konuştuğum aday adaylarının bir çoğu ele avuca gelecek bir ikna sunumlarının olmadığını gördüm.

Oysa yaşadığımız İzmir gibi şehrin ve ilçelerin o kadar çok sorunları var ki saymakla bitmez. Başta sağlık, eğitim, amatör spor alanları, açık yeşil alanlar, gibi gibi yani ne tarafa bakarsanız bakın eğitimden sağlığa o kadar sorun var ki özellikle de sağlık alanında.

Hani Bayraklı'da bir şehir hastanemiz olacaktı?

Var olan hastaneler iyileştirilecekti.

Doktor ve mahalle poliklinikleri, aile hekimlikleri günümüz koşullarında iyileştirilecekti.

Eğitime dokunmuyorum dokunursam bu köşem sorunları anlatmaya yetmez. Sadece şu kadarını söyleyeceğim. Özel okul fiyatları aldı başını gidiyor.

100-150 binlerin altında rakam yok. Daha öncede yazmıştım gelecek eğitim yılında devlet okullarının kayıt bürolarında şimdiden sıranızı alın. Çünkü devlet okullarına ciddi bir dönüşüm olacak.

Peki bu benim bildikleri mi aday adayları bilmiyor mu?

Neden sağlık ve eğitimle ilgili projeler hazırlamıyorlar.

Aday adaylarının yaptıkları tek şey Ankara'dan birini bulup kendini tanıtmak. Bu mudur vekillik, bu mudur Ankara'ya halkının sorunlarını çözmeye gitmek. Benim bir oyum var. Vatandaş olarak projesi ve yapacaklarının teminatını gösteren aday benim oyumu alır.

Vatandaşlardan da ricam aday adaylarının mutlaka yapacakları projelere bakın.

Aday adaylarının amacı vekil olmak mı yoksa vekil olunca bölgesinin sorunlarını çözecek akla ve dürüstlüğe sahip birimi. Bu seçim ülkemiz için son derece hayati önem taşıyor. Yaşadığımız 11 ilimizi vuran deprem ve birçok sorunlar seçilecek vekilleri bekliyor. Bir değil bin düşünün. Bu seçimin telafisi yok. Hadi hayırlısı.



MEME KLİNİĞİ HASTA KABULÜNE BAŞLADI

İzmir'de ihtiyaç duyulan önemli bir sağlık kuruluşu " Meme Hastalıkları Tanı ve Tedavisi" alanında klinik hasta kabulüne başladı.

Kurucusu Doçent Doktor Mustafa Emiroğlu 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. 1997 yılında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde uzmanlık eğitimini tamamladı ve aynı hastanenin başhekimliğini yürüttü.

Onkoplastik Meme Cerrahisi alanında kitapları bulunan Emiroğlu bir dönem Meme Hastalıkları Derneği Başkanlığını da yürüttü. Doç.

Dr. Mustafa Emiroğlu 20 yılı aşkın meme hastalıklarındaki deneyimi ve birikimleriyle artık kendi özel kliniğinde hastalarına şifa dağıtacak.

Alsancak'ta hizmete giren İzmir meme, tanı ve tedavi Kliniğinde ayrıca onkoplastik (estetik) meme cerrahisi konusunda tedavi verilecek klinikte meme hastalıkları tedavisi, meme kanser cerrahisi, riskli kadın takibi, meme küçültme, erkekte meme hastalıkları tanı ve tedavisi hizmetleri verilecek ayrıca klinikte acil hizmetlerden de hastalar yararlanabilecek.



RAMAZAN AYI ARINMA AYI

Ramazan ayı mübarek aylardan en hayırlısı. Bir arınma ayı. Tabi orucunu tutabilene. Sağlık problemleri olan kişilerin, ibadetlerini başka türlü de yapacakları gibi, kullanmaları gereken ilaçlarını asla aksatmamaları gerekiyor.

Oruç Müslümanlığı kabul eden bireylere farz olan bir ibadettir. Yapılan tüm ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadeti için de kişinin ergenlik çağına gelmiş olması ve zihinsel bir engeli bulunmaması gerekir. Kişinin kullandığı ilaçları var ise mutlaka sağlığı için hekimine

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