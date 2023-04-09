Kalabalık iftar sofraları nasıl olmalı?

Ramazan aylarında sahur ve iftar sofraları kültürümüzde çok önemlidir. Genelde aileler, komşular, arkadaşlar bir araya gelir ve hep birlikte oruçlar açılır. Bu kalabalık iftar sofralarının ortak özelliği ise bol ikramlı ve gösterişli olmasıdır. Bazen bu kalabalık masaların verdiği mutluluk bazen ise uzun süreler açlığın verdiği yeme isteği ipin ucunun kaçmasına neden olabilir. Sağlığımız açısından mide bağırsak problemleri, kan şekeri seviyelerinde dengesizlik, tansiyon bozuklukları yaşamamak ve aynı zamanda bu bereketli ayı kilo almadan atlatmak istiyorsanız sofralarınızı sağlığınız için en uygun olacak şekilde düzenlemeli ve dengeli beslenmeyi öğrenmelisiniz.

SAHURA KALKMALIYIZ

Ramazan boyunca sağlıklı olabilmek, gün içinde almanız gereken enerjiyi tamamlamak, verimli bir gün geçirebilmek için sahura kalkmak oldukça önemli. 14 saatlik açlık süresi kan şekeri seviyelerinde düşüşe neden olacağı için sahura mutlaka kalkmalısınız. Gün boyu aç kalacağım düşüncesiyle yüksek kalorili, düşük lif içerikli, yüksek nişastalı besinlerden sınırsız şekilde tüketmek kan şekeri dengenizi bozarak gün içindeki veriminizin düşmesine neden olacaktır. Sahurda posa içeriği yüksek besinler tüketmek midede uzun süre kalarak tok kalmayı sağlar, glisemik indeksi düşük besinler tüketmek de kan şekerinin daha dengeli ilerlemesini sağlar ve daha keyifli oruç tutmanıza yardımcı olur.

KONTROLLÜ OLMALIYIZ

Gece tüketilen yağlı, kızarmış veya karbonhidrat içeriği yüksek besinler vücutta yağ olarak depolanabilir. Bu yüzden olabildiğince ağır yemeklerden uzak durmalısınız. Sahurda yapılan güzel ve dengeli bir kahvaltı ertesi gün oruç için idealdir. Bu öğünde tok kalabilmek için haşlanmış veya az yağlı yumurta, az yağlı ve tuz içeriği düşük peynirler ve tam tahıllı ürünler tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda taze sebze ve meyveler gün içinde vücudun ihtiyacı olan vitamin minerali de karşılamaya yardımcı olur. Özellikle tuz içeriği açısından peynirin türüne dikkat edilmelidir. Tuz içeriğinden dolayı zeytin yerine ceviz, badem, avokado veya zeytinyağı gibi diğer sağlıklı yağ çeşitleri tercih edebilirsiniz.

Sıvı ihtiyacınız içinse ayran, bitki çayları, bol su ve maden suyundan faydalanabilirsiniz. İftarda uzun süre boş kalan mideyi doldurmak için yavaş ve kontrollü davranmak gerekir. İftara bir bardak ılık su ile başlayabilirsiniz. Boş olan mideye aniden yüklenmek bir anda şeker ve tansiyonun yükselmesine neden olacağı için iftarda yavaş olunmalıdır. Zeytin, hurma gibi iftariyeliklerle devam edip üzerine sıcak bir çorba yavaş yavaş içilmelidir. Çorba tercihini mercimek, ezogelin, sebze, tarhana çorbası gibi çorbalardan yapmak vücudun ihtiyacı olan makro ve mikro besin ögelerini karşılamaya yardımcı olur. Çorbanızı içtikten sonra 30-45 dakikalık bir ara vermelisiniz. Bu ara beyninize tokluk sinyalinin gitmesini bu sayede de açlığınızı yönetmenizi sağlar.

VİTAMİN DESTEĞİ

Ana yemekte ise dengeli tabak modelini sağlamak önemlidir. Et, tavuk, balık, kurubaklagil, mantar, yumurta ve peynir gibi protein kaynaklarına iftarda yer vermelisiniz. Yeterli posa ve vitamin-mineral ihtiyacını sağlamak için taze sebze ve yeşillikler de masanızda mutlaka bulunmalıdır. Aynı zamanda yoğurt, cacık ayran, kefir gibi süt ürünlerine yer vermeniz dengeli bir iftar menüsü tüketmenize yardımcı olacak ve tokluk sürenizi uzatacaktır.