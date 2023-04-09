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Haberler Sağlık Şeker tüketiminde sınıfta kaldık

Şeker tüketiminde sınıfta kaldık

9.4.2023

Gazete

Şeker tüketiminde sınıfta kaldık
TÜRK Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, kişi başı tuz tüketiminin son 10 yılda 18 gramdan 10 grama düştüğünü ancak şeker tüketiminde Türkiye'nin sınıfta kaldığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün günlük 50 gram şeker tüketimini uygun gördüğünü fakat Türkiye'de bu rakamın 140 gram olduğunu belirten Erk, nişasta bazlı şekerden üretilen tatlıların tehlikeli olduğunu vurguladı. Sağlıklı beslenmeye dikkat çeken Timur Erk, "Maalesef ülkemizde 85 milyon kişi içerisinde, 3 milyon üçüncü derecede obez var ve bu sayının yüzde 60'ı çocuklardan oluşuyor" dedi.
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