Erken tedavi görme kaybını engelliyor

Ülkemizde yaygın bir şekilde görülen ve halk arasında 'göz tansiyonu' olarak bilinen glokom hastalığı, erken tedavi edilmezse körlüğe varan sonuçlar doğurabiliyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Sedat Selim, belirti vermeden ilerleyen glokomda erken tanı ve tedavinin görme kayıplarının önüne geçebildiğini vurguladı. Dünya genelinde yaklaşık 70 milyon glokom hastası olduğunu ve bunun yaklaşık 1,5 - 2 milyon kadarının ise ülkemizde bulunduğunu belirten Op. Dr. Sedat Selim, glokomun toplumumuzda 40 yaş üzerinde % 2, 60 yaş üzerinde ise % 10 oranında görüldüğünü söyledi.



DÜZENLİ KONTROL ŞART

Glokomun 3 farklı tedavi yöntemi bulunduğunu da ifade eden Selim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar damla ve ilaç tedavisi, SLT Lazer tedavisi ve son aşamada da cerrahi müdahaledir. Bu müdahalelerle birlikte göz içi sıvı basıncı azaltarak dengelenir. Böylelikle görme sinirlerine zarar gelmesinin de önüne geçilir. Hastalık erken teşhis edilirse tedavide % 90 oranında başarı elde edilebilir. Göz içi basıncının ölçülmesi tek başına bu hastalığa tanı koymak için yeterli değildir. 40 yaşın üstündeki herkes mutlaka tam donanımlı bir göz merkezinde uzman hekimler tarafından kontrol edilmelidir" dedi.

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