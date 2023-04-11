Robotik yöntemle tümörü alınarak böbreği kurtarıldı

Yapılan tetkikler sonucunda sol böbreğinde tümör tespit edilen İzmirli Nuray Akbaş (49) Özel Sağlık Hastanesi'nde gerçekleştirilen ve uzmanlık gerektiren Robotik Parsiyel Nefrektomi operasyonuyla sağlığına kavuştu. Nuray Akbaş'ın daha önce safra kesesi ve gastrik bypass operasyonu geçirdiğini belirten Özel Sağlık Hastanesi Robotik Cerrahi Direktörü Prof. Dr. Burak Turna, hastanın aşırı kilolu olması nedeniyle risk taşıyan ameliyatı robotik yöntemle, böbreği de kurtararak tamamladıklarını söyledi. Dünyada ve ülkemizde bu operasyonu yapabilecek sayılı merkezler arasında olduklarını ifade eden Prof. Dr. Burak Turna, hastanın ameliyatın ardından kısa sürede taburcu olduğunu da dile getirdi. Prof. Dr. Burak Turna, "Nuray hanıma yaptığımız incelemelerin sonucunda sol böbreğinde tümör tespit ettik. Aşırı kilolu olduğu için yapılması riskli olan böbrek operasyonunda tümörlü bölgeyi robotik yöntemle temizledik. Aşırı yağ dokusu nedeniyle incelik ve uzmanlık gerektiren bir operasyondu. Yaklaşık 3 saat süren Robotik Parsiyel Nefrektomi operasyonu sayesinde böbreği almamıza da gerek kalmadı. Böbrek tümörden temizlendi ve kurtarıldı. Hastamız üç gün gibi kısa bir süre içerisinde taburcu oldu. Bundan sonraki yaşamında kendisine sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.



AVANTAJ SAĞLIYOR

Robotik cerrahi tekniği hakkında bilgi veren Prof. Dr. Burak Turna şunları söyledi: "Bu yöntemle hastaların ameliyat sonrası daha az ağrı duyması ve normal yaşama daha erken dönmesi imkanı sağlanıyor. Üstelik açık ameliyata göre yara izi de az olduğu için estetik anlamda da avantaj sunuyor. Bu yöntem vücutta daha az travmaya neden olduğu için hem kan kaybı daha az oluyor hem de iyileşme süresi kısalıyor. Hastada enfeksiyon riski azalıyor. Robotik cerrahi ile hastalarımıza açık cerrahinin dezavantajlarından uzak ameliyat imkanı sağlıyoruz. Bu konudaki deneyimi bin vakanın üstünde olan bir ekiple birlikte toplum sağlığı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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