Estetik ameliyatlar için uygun mevsim

Günümüz teknolojisinin yanı sıra hekimlerimizin bilgi ve becerilerinin de ileri safhalarda olması, estetik ameliyatları her mevsim rahatlıkla uygulanabilen operasyonlar haline getirmiştir. Bununla birlikte mevsimsel alerjilerin dışında, bahar ayları özellikle estetik ameliyatlar için idealdir. Bölgemizdeki özel hastanelerimiz için bu mevsim özellikle yurtdışından gelen hastalar için yoğun bir dönem. Sağlık Avrupa'da ve dünya çapında en uygun şartlarda başarıyla yapılan estetik ameliyatlar için başta İzmir olmak üzere Antalya ve İstanbul sağlık turizminden pay alan şehirlerimiz.

Özel hastanelerin yurtdışı çalışmaları ne denli yeterli, tartışılır bir durum. Araya bir de 11 ilimizi vuran deprem girince bu dönemleri kaçırıyoruz gibi. Oysa başta Çeşme ve Kuşadası olmak üzere tatil bölgelerinin son dönemlerde en fazla geliri sağlık turizmi için gelen hastalardan karşıladığını unutmamak gerek. Ülke ekonomisinin olmazsa olmazı sağlık turizmi ihmale gelmez ve gelmemeli diye düşünüyorum.



BURUN VE YÜZ BÖLGESİ

Bu mevsimde en pöpüler estetikler arasında başta burun ve yüz bölgesine yapılan estetik operasyonları geliyor. Yüz germe, burun estetiği operasyonları ve boyun germe ameliyatları yaz aylarında çok komplike olabilen ameliyatlar.

Özellikle burun ameliyatı sonrasında yüzde morarma ve şişmeler görülebilir fakat son dönemlerde bu morarmalar en aza indirildi. Yaz mevsiminde havanın sıcaklığı ile birlikte bu morarmalar artabilir ve iyileşme süresi uzayabilir. O nedenle burun ameliyatı için de içinde bulunduğumuz bahar ayları oldukça ideal.



AÇIK VE KAPALI YÖNTEM

Burun estetiği ameliyatlarında hem açık hem de kapalı teknik kullanılabildiğini dile getiren Ekol Hastanesi'nden Opr. Dr. Cenk Melikoğlu, konu hakkında şu bilgileri paylaşıyor: "Hekim, hastanın var olan burun problemlerini değerlendirir.

Hasta isteğini de göz önüne alarak uygun tekniği belirler. Her iki teknikte de istenilen sonuca ulaşılabilmektedir.

Açık yöntemde burun alt kısmına kesi yapılmaktadır. Kapalı yöntemde kesilerin hepsi içeridedir bu yüzden iz olmaz." Kapalı rinoplastinin iki yöntemle uygulanabildiğini belirten Op.

Dr. Melikoğlu, "Birinci yöntemde burun ucu kıkırdakları görülmeden burun kemeri alınır ve kemik daraltılır.

İkinci yöntemde burun ucu kıkırdakları doğurtulur açık teknikte kullanılabilen tüm yöntemler kıkırdak deri bütünlüğü korunarak uygulanabilir. Kapalı (izsiz) rinoplastide yapılan bütün kesiler, burun deliklerinin içinden yapılmaktadır. Bu sayede burun ucunda açık rinoplastide olduğu gibi dikiş izi olmaz. Kapalı teknik ile burun derisi ve burun içindeki yumuşak dokuların açılmasına gerek kalmaz.

Bu sayede cilt ve yumuşak doku çok daha az hasar görür. Burnun iyileşme süreci hızlanır. Burun ucunda hiçbir şekilde yara izi kalmaz" diyor.



DİKİŞLER ALINMIYOR

Op. Dr. Melikoğlu'nun verdiği bilgilere göre ameliyat sonrası iyileşme süreci de şöyle ilerliyor: Kapalı teknik rinoplasti genel ya da lokal anestezi altında ortalama 1,5-2 saat süren bir operasyon ile gerçekleştirilir. Kullanılacak olan anestezi çeşidine burundaki müdahalenin boyutuna, hastanın genel sağlık durumuna, hastanın ve cerrahın seçimine göre karar verilir. Ancak birçok cerrah genel anestezi kullanmayı tercih eder. Ameliyatın ardından rahat nefes alma imkanı sunan silikon ateller kullanılır. Burnun üzerine ise koruyucu bant ve atel yapıştırılır. Burun içine atılan dikişler ise kendiliğinden kaynayan dikişler olduğu için alınmasına gerek olmaz.

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