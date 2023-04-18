Adına şarkı yazılan o baharatın faydaları!

Aslında bir çeşit asma türü olan karabiber, Piperaceae ailesindendir ve baharat halinde kurutulan, meyvesi için yetiştirilen bir türdür. Yaklaşık 700 farklı türü olan bir bitki çeşididir. Hindistan'a özgü bir baharattır ve tropik bölgelerde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Karabiber, geçmişten günümüze hem ilaç olarak kullanılmış hem de yemeklere lezzet katmıştır. Biberin henüz yeşil olan ve olgunlaşmayan demetlerinden üretimi yapılmaktadır. Karabiber taneleri toplandıktan sonra bir süre sıcak su içerisinde haşlanır. Böylelikle dış kabuğu incelir ve kurutma aşamasında siyah rengini alması kolaylaşır. Daha sonra kurutma işlemi de gerçekleştirilir ve dış çeperi buruşuk bir hal alır. Tane karabiber olarak kullanılabileceği gibi bu aşamadan sonra isteğe göre bir değirmende öğütülerek toz halde de kullanılması mümkündür.