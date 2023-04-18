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Haberler Sağlık Adına şarkı yazılan o baharatın faydaları!

Adına şarkı yazılan o baharatın faydaları!

Adına şarkı yazılan, Türk mutfağında en çok kullanılan baharatlardan biri olan karabiberin faydalarını biliyor musunuz? Besin değeri açısından çok yüksek olan karabiberin insan sağlığı üzerindeki etkisi de bir hayli fazladır. İşte karabiberin faydaları nelerdir?

18.04.2023, 16:47 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023, 16:48

Aslında bir çeşit asma türü olan karabiber, Piperaceae ailesindendir ve baharat halinde kurutulan, meyvesi için yetiştirilen bir türdür. Yaklaşık 700 farklı türü olan bir bitki çeşididir. Hindistan'a özgü bir baharattır ve tropik bölgelerde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Karabiber, geçmişten günümüze hem ilaç olarak kullanılmış hem de yemeklere lezzet katmıştır. Biberin henüz yeşil olan ve olgunlaşmayan demetlerinden üretimi yapılmaktadır. Karabiber taneleri toplandıktan sonra bir süre sıcak su içerisinde haşlanır. Böylelikle dış kabuğu incelir ve kurutma aşamasında siyah rengini alması kolaylaşır. Daha sonra kurutma işlemi de gerçekleştirilir ve dış çeperi buruşuk bir hal alır. Tane karabiber olarak kullanılabileceği gibi bu aşamadan sonra isteğe göre bir değirmende öğütülerek toz halde de kullanılması mümkündür.

Adına şarkı yazılan o baharatın faydaları!

KARABİBERİN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Karabiberin 100 gramı yaklaşık 250 kalori içermektedir.

1 gramında 3 kalori bulunur. Yaklaşık 1-2 gram kadar yemeklerde kullanılmaktadır.

Protein içerek bir besindir. 100 gramında yaklaşık 10 gr protein barındırır.

Adına şarkı yazılan o baharatın faydaları!

Lif açısından zengindir.

Demir, kalsiyum ve magnezyum içerir.

Potasyum, fosfor, sodyum, çinko açısından zengindir.

C vitamini açısından oldukça zengindir.

Adına şarkı yazılan o baharatın faydaları!

Vitamin değerleri yüksektir. A vitamini türevleri, E vitamini, D vitamini türevlerini ve K vitamini içermektedir.

Tiamin, niasin, riboflavin bileşenleri içeriğinde bulunmaktadır.

B6 ve B12 vitamini içerir.

Kafein ve kolesterol içermez.

Adına şarkı yazılan o baharatın faydaları!

KARABİBERİN FAYDALARI NELERDİR?

Karabiberin geçmiş tarihteki kullanım alanlarına baktığımızda ilaç olarak kullanımının yaygın olduğunu görürüz. Uyku problemleri, kabızlık gibi sindirim sorunları, güneş ve cilt yanıkları, ağız yaraları ve diş ağrıları bu kullanım alanlarından bazılarıdır.

Karabiber zayıflatır mı? Sorusu en sık merak edilen konulardan biridir. Karabiber koklamak, içerisindeki piperin bileşiminden dolayı hapşırmanıza neden olmaktadır. Uzmanlara göre içerisindeki piperin bileşimi yağ hücrelerinin çoğalmasını engelleyici bir özelliğe sahiptir. Anı zamanda yağ yakımını hızlandırıcı bir etkisi de vardır. Bu yüzden zayıflama tedavilerinde kullanımı yaygındır.

Adına şarkı yazılan o baharatın faydaları!

Yüksek miktarda C vitamini içeriyor olması karabiberi çok değerli kılmaktadır. Doğal bir antibiyotik görevi gören karabiber hastalığa yakalanmamanız için sizi korur.

Geçmişte kullanıldığı gibi sindirim sistemine sağladığı yararlar ile günümüzde de kullanılmaktadır. Vücudunuzda hidroklorik asit salgılanmasını sağlayarak mide ve bağırsak sağlığını koruyucu bir etki sağlar.


Adına şarkı yazılan o baharatın faydaları!

Antioksidan özelliği sayesinde vücudunuzdaki hücrelerin deforme olmasını ve hücre hasarlarını önler. Bu özelliği de kanserli hücrelerin vücutta oluşmasını önler ve kansere karşı koruyucu bir etki sağlar.

Tane Karabiber yutmak, birçok rahatsızlığa karşı önleyicidir. Mideyi ve bağırsakları temizleyici bir etkisi vardır ve tane karabiberi yutma işlemini hızlı kilo vermek isteyenler de yapabilirler. Ayrıca tane karabiber yutmak sigara içme isteğini azaltır. Sigarayı bırakmak isteyenlerin tercih ettiği yöntemlerden biridir.

Karabiberin kadınlara sağladığı faydalar da mevcuttur. Geçmişte ve günümüzde stres azaltıcı etkisiyle kullanılan karabiber, kadınların PMS dönemlerinde rahatlatıcı bir etki sağlar.

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