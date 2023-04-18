Binbir derde deva karabaş otu

Bir lavanta türü olan karabaş otu insanlık tarafından asırlardır sağlık amaçlı olarak kullanılan bitkilerden biridir. Karabaş otu yağ ya da kurutulmuş bitki formunda kullanılır. Bu bitkinin pek çok etkisinin olduğu ve böcek ısırıklarında kullanılabildiği bilimsel çalışmalarla desteklenmiştir...

UYKU KALITESINI ARTIRIR

Uykusuzluk sorununa yardımcı olabilmesi için buhurdanlığa koyulan karabaş otu yağı uyumadan önce yatak odasına konulmalıdır. Karabaş otu yağının melatonin seviyesine katkıda bulunarak daha kaliteli ve dinlendirici bir uyku sağladığı öne sürülmektedir.

ANKSIYETENİN HAFİFLEMESİNE YARDIMCI OLUR

Bazı ön araştırmalar, karabaş otu yağı kullanımının anksiyetenin hafiflemesine katkıda bulunduğunu ortaya koymaktadır.

SAÇ DÖKÜLMESINI ENGELLER

Saçkıran hastalığı olarak bilinen alopesi areata sorununa karşı etkili olması için karabaş otu yağının yanı sıra sedir, kekik ve biberiye yağlarının da kullanılması gerekmektedir. Bu yöndeki bulgulara göre 7 ay kullanım sonrası bu yağ karışımı saç büyümesine yüzde 50'ye yakın oranda katkıda bulunmaktadır.

AĞRILARI RAHATLATIR

Karabaş otu yağının adet kramplarının ameliyat sonrası görülen ağrıları hafifletmeye katkıda bulunduğu da düşünülmektedir.

BÖCEK ISIRIKLARINDA ETKILI

Böcek ısırılmalarında enfeksiyon gelişmesini engelleyen karabaş otu yağı diğer uçucu yağlarla birleştirilerek böcek uzaklaştırıcı sprey olarak da etkili olabilir.