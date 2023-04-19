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Haberler Sağlık Saplarını çöpe atmayın ilaç olarak kullanın!

Saplarını çöpe atmayın ilaç olarak kullanın!

Yüksek oranda vitamin ve mineral barındıran kereviz saplarını sakın çöpe atmayın. İlaç niyetine kullanabileceğiniz bu besin, hastalığı evinize sokmuyor. Tam bir şifa deposu olan kereviz saplarının faydaları nelerdir? İşte yanıtı...

19.04.2023, 16:41 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023, 16:42

Yapılan araştırmalarda kereviz sapının girdiği eve ilaç girmediği tespit edildi. Çünkü kereviz sapı içeriği maddelerin hepsi ilaçların hammaddelerini oluşturur.

Saplarını çöpe atmayın ilaç olarak kullanın!

PEKİ KEREVİZ SAPININ FAYDALARI NELERDİR?

Kanda zararlı besinler nedeniyle artan kötü kolesterolü düşürerek damarların tıkanmasını engeller. Bu sayede kalp ve damar sağlığına faydalıdır.

Saplarını çöpe atmayın ilaç olarak kullanın!

Karaciğerin fonksiyonel işlevselliğini düşüren toksinleri temizler. Vücudun içinde biriken ödem miktarını azaltır.

Saplarını çöpe atmayın ilaç olarak kullanın!

Böbreklerdeki ürik asit oranını azaltır. Fonksiyonel olarak böbreklerin işlevselliğini artırarak taş oluşumunun önüne geçer.

Saplarını çöpe atmayın ilaç olarak kullanın!

Hücrelerin kansere dönüşme riskini azaltır. Bağışıklık sistemindeki protein sayısını artırır.

Saplarını çöpe atmayın ilaç olarak kullanın!

Anti-bakteriyel özelliği olan kereviz sapı vücutta virüslerin aktivasyonunu azaltır.

Saplarını çöpe atmayın ilaç olarak kullanın!

Ayrıca kilo vermek isteyenler içince kereviz sapı oldukça ideal bir besindir.

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