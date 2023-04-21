Yemeklerin vazgeçilmezi olan salçanın küflenmesi nasıl önlenir?

TUZ KULLANIN

Eğer evde salça yapmıyor ve hazır salçaları kullanıyorsanız küflenmesini önlemek için bir miktar tuz kullanabilirsiniz. İlk olarak salçayı açtıktan sonra küçük kavanozlar için yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar içine atın. Böylece salça küflenmesini önleyeceksiniz.