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Haberler Sağlık Yemeklerin vazgeçilmezi olan salçanın küflenmesi nasıl önlenir?

Yemeklerin vazgeçilmezi olan salçanın küflenmesi nasıl önlenir?

Girdiği her yemeğe lezzet katan, mutfağın vazgeçilmezi olan salça buzdolabında muhafaza edilir. Çabucak bozulmaya ve küflenmeye yatkın bir besin olan salçanın kullanım ömrünü uzatmak ve küflenmesini önlemek için çeşitli yöntemler vardır. İşte salçanızın ömrünü uzatacak ve küflenmesini önleyecek yöntemler sizlerle...

21.04.2023, 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023, 09:58

En etkili yöntemlerden biri, salçanın üzerine yaklaşık iki parmak kadar zeytinyağı koymaktır. Zeytinyağı kavonozun içine hava girse dahi bu havanın girmesine engel olarak bozulmamasını sağlayacak.

Yemeklerin vazgeçilmezi olan salçanın küflenmesi nasıl önlenir?

ZEYTİNYAĞI EKLEYİN

Salça küflenmesi herkesin başına gelen, sıkça karşılaştığı durumlardan biri oluyor. Peki zeytinyağının küflenmeyi önleme de çok başarılı olduğunu biliyor musunuz?

Yemeklerin vazgeçilmezi olan salçanın küflenmesi nasıl önlenir?

En etkili yöntemlerden biri, salçanın üzerine yaklaşık iki parmak kadar zeytinyağı koymaktır. Zeytinyağı kavonozun içine hava girse dahi bu havanın girmesine engel olarak bozulmamasını sağlayacak.

Yemeklerin vazgeçilmezi olan salçanın küflenmesi nasıl önlenir?

SALÇA KAVANOZLARININ ÜZERİNE TEREYAĞI KOYUN

Eğer kış ayları için salça stoğu yapıyorsanız ve uzun süre bu salçaları kullanmayacaksınız bu yöntem tam size göre! Kenarda bekleyecek salça kavanozlarının üzerine tereyağı koyarak onları küften koruyabilirsiniz.

Yemeklerin vazgeçilmezi olan salçanın küflenmesi nasıl önlenir?

Peki bu yöntem nasıl uygulanıyor? İlk olarak tereyağını eritin sonra tereyağını salçanın üzerine koyun. Ardından kavanozu hava almayacak şekilde kapatın. İşte bu yöntem oldukça işinize yarayacak.

Yemeklerin vazgeçilmezi olan salçanın küflenmesi nasıl önlenir?

TUZ KULLANIN

Eğer evde salça yapmıyor ve hazır salçaları kullanıyorsanız küflenmesini önlemek için bir miktar tuz kullanabilirsiniz. İlk olarak salçayı açtıktan sonra küçük kavanozlar için yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar içine atın. Böylece salça küflenmesini önleyeceksiniz.

Yemeklerin vazgeçilmezi olan salçanın küflenmesi nasıl önlenir?

BUZ KALIPLARINA KOYARAK SAKLAYIN

Salçayı cam kavanozlarda saklamak yerine, küflenmesinin önüne geçmek için buz kalıplarında saklamak oldukça işinize yarayabilir. Buz kalıplarına eşit miktarda dağıtıp buzlukta saklarsanız küflenmesini de engellemiş olacaksınız.

Yemeklerin vazgeçilmezi olan salçanın küflenmesi nasıl önlenir?

STREÇ KULLANABİLİRSİNİZ

Salçanın küflenmesinin önüne geçmek için, streç film iyi bir yöntem oluyor. Salçanın üzerini streç ile kaplarsanız küf oluşumunun önüne geçmiş olacaksınız.

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