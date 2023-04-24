Adeta şifa kaynağı

Üç kutsal kitapta da geçen tek meyve olan incirin insan sağlığına birçok faydası bulunuyor. Kabızlık, hazımsızlık, diyabet, öksürük, bronşit ve astım tedavisinde kullanılan incir, hastalıktan sonra kilo almanın hızlı ve sağlıklı bir yoludur. Peki, incirin diğer faydaları nelerdir? İncir A, B1 ve B2 Vitaminleri, manganez ve potasyum, magnezyum, bakır, demir ve fosfor bakımından zengindir. Yüksek potasyum seviyesi ve düşük sodyum seviyesi, hipertansiyonu olan insanlara rahatlama sağlar. İncirlerde, kolesterol seviyelerini düşürdüğü bilinen ve çözünen bir lif olan pektin bulunur. İncir ayrıca serotonin üretilmesinden sorumlu B6 vitaminini de içerir.

DİĞER