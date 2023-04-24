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Haberler Sağlık Akdeniz diyeti yapmak demans riskini azaltıyor

Akdeniz diyeti yapmak demans riskini azaltıyor

24.4.2023

Gazete

Akdeniz diyeti yapmak demans riskini azaltıyor
Akdeniz diyeti sebzeleri, meyveleri, kepekli tahılları, balık ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağları içeren çoğunlukla bitki temelli bir beslenme tarzı. Yakın zamanda yapılan yeni bir çalışma, Akdeniz diyetinin bunama riskinizi önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koyuyor. Birleşik Krallık'ta yer alan Newcastle Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 60.000'den fazla kişinin verilerini inceledi. Araştırmacılar, Akdeniz diyetine en çok bağlı olan kişilerin, diyete o kadar katı bir şekilde uymayan insanlara kıyasla bunama geliştirme olasılığının %23 daha az olduğunu buldular. Bulgulara bakıldığında diyetin demans ve bunama üzerinde ciddi etkileri olduğunu söylemek mümkün.
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