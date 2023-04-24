Bağımlılıktan kurtulmak elinizde

Sigara, sağlığımıza çok fazla zararı olan en tehlikeli alışkanlıklarından biri. Çoğu kişi bu kötü alışkanlıktan kurtulmak için zaman zaman çeşitli yöntemler deniyor, ancak bazen başarılı olamıyor. Oysa bazı sigara bırakma yöntemleriyle bu bağımlılıktan kurtulmak sanıldığı kadar zor değil. Üstelik de çok kısa sürelerde. Dr. Tayfun Akseki, sigara tiryakilerinin bu kötü alışkanlıktan kurtulabilmeleri için sigara bırakma yöntemlerine talep gösterdiklerini belirtti.



DESTEK ALINIYOR

Çok sayıda kişinin kendilerine başvurduğunu hatırlatan Dr. Tayfun Akseki, "Sigara çok kötü bir alışkanlık. Zamanla bağımlılık oluşturduğu için de insanlar bu kötü alışkanlıktan kurtulmakta zorlanıyor ve desteğe ihtiyaç duyuyor. Ancak bağımlılıktan kurtulmak o kadar da zor değil. Hastalarımızın tercihine göre akupunktur, hipnoterapi veya Moraterapi (biyorezonans) yöntemlerinden biriyle bu kötü bağımlılığı geride bıraktırıyoruz." dedi. Dr. Akseki "Akupunktur ile sigara bırakma tedavisini 10 seanslık bir periyodu kapsıyor. Kilo alma sorunu yaşayan hastalarımızda akupunktur tedavisi ön planda. Hipnoz da etkili bir yöntem ve 6-7 seans yeterli olabiliyor. Hipnotik telkinlerle bu süreçte yaşanabilecek stresi azaltmaya, kilo alımını önlemeye çalışıyoruz. Moraterapi ise bir biyorezonans yöntemi ve tek seans yeterli olabilir. Bu yöntemde vücudunuzdan alınan elektromanyetik frekanslar değiştirilerek tekrar vücudunuza yükleniyor, bu sayede vücudunuzda bulunan sigaraya ait frekanslar silinmiş oluyor. Bu da kişinin fiziksel bağımlılığının ortadan kalkmasına olanak sağlıyor. Kişi seans sırasında sadece gevşeme, rahatlama ve uyku hali hissediyor. Seans bittikten kısa süre sonra uyku hali ortadan kalkıyor, sadece kişi kendini rahatlamış hissetmeye devam ediyor ve seansın uygulandığı günün gecesi her zamankinden daha rahat ve derin uyuyor. Biyorezonans ile sigara duyarsızlaştırma desteği işlemi hamilelere, kalp pili taşıyanlara ve epilepsi hastalarına uygulanmamakta" diye ifade etti.



MELİH DEMİRTAŞ

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