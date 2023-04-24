Brokoli yemek kansere kalkan oluyor

Brokoli sağlığa faydalı olduğu bilinen gıdalardan biri. Yapılan araştırmalar, bu yeşil sebzeyi tüketmenin kanser ve tip 2 diyabet görülme sıklığını azalttığını gösteriyor. Yeni yapılan bir araştırmada ise araştırmacılar, brokolide bulunan bazı moleküllerin farelerdeki belirli bir reseptöre tutunduğunu ve ince bağırsağın en iç katmanını korumaya yardımcı olduğunu, bu sayede hastalık gelişimini önlediğini ortaya çıkardı. Bu bulguların insanlarda da geçerli olması durumunda, brokoliye "süper gıda" demek abartı olmaz.

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