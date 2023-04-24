  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Brokoli yemek kansere kalkan oluyor

Brokoli yemek kansere kalkan oluyor

24.4.2023

Gazete

Brokoli yemek kansere kalkan oluyor
Brokoli sağlığa faydalı olduğu bilinen gıdalardan biri. Yapılan araştırmalar, bu yeşil sebzeyi tüketmenin kanser ve tip 2 diyabet görülme sıklığını azalttığını gösteriyor. Yeni yapılan bir araştırmada ise araştırmacılar, brokolide bulunan bazı moleküllerin farelerdeki belirli bir reseptöre tutunduğunu ve ince bağırsağın en iç katmanını korumaya yardımcı olduğunu, bu sayede hastalık gelişimini önlediğini ortaya çıkardı. Bu bulguların insanlarda da geçerli olması durumunda, brokoliye "süper gıda" demek abartı olmaz.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA