Doğanın bizlere armağanı zeytinyağı

Girdiği her yemeğe farklı bir lezzet katan zeytinyağı, sağlık açısından da oldukça faydalı. Doğanın insanoğluna sunduğu en değerli armağanlardan biri olan zeytinyağı, mucizevi bir besin. Zeytinyağı çocukların da beyin gelişimini ve kemiklerinin güçlenmesini hızlandırır. Hamilelikte, içinde bulunan yağ asitleri hücre ve sinir sisteminin oluşturulmasında çok önemli etkendir. Başta E vitamini olmak üzere A, D, K vitaminleri içerir. Bu vitaminlerin sayesinde hücrelerin yenilenmesinde doku ve organların yaşlanmasını geciktirmede etkilidir. Yaşlılıkta kalsiyum kaybını önler.

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