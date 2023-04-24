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Haberler Sağlık Kahve tüketiminde 2 bardağı geçmeyin

Kahve tüketiminde 2 bardağı geçmeyin

24.4.2023

Gazete

Kahve tüketiminde 2 bardağı geçmeyin
Kahve, çok sevilen ve sıklıkla tüketilen bir içecek. Kimileri içinse sabah uyandıktan sonraki vazgeçilmez ritüel... Öte yandan uzmanlar tarafından bir defada 200 mg kafein alımının aşılmaması da tavsiye edilmektedir. Bu miktar ise kısa bir sürede 3 espresso veya 2 bardak kahveye tekabül etmektedir. Bu durum kişinin karaciğer sağlığı ve vücut ağırlığı gibi farklı etkenlere dayanan, ortalama sayılardır. Ortalama bir insandan daha büyük bir vücuda sahip olan bir kişi daha fazla kafeini tolere edebilir.
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