Ağız kokusunu çilekle yok edin

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi çileğin faydaları saymakla bitmiyor. Kokusu ve tadı ile en sevilen meyvelerden biri olan çilekte bol miktarda fosfor ve demir bulunur. Faydalarını sıralayacak olursak: Kanı temizler. Sakinleştirici etkiye sahiptir, stresi azaltır. Diş etlerini güçlendirir, ağız kokusunu giderir. Romatizma ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir. Etkili bir antioksidan olması sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirir. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Bağırsak kurtlarının dökülmesini yardımcıdır. Cildi nemlendirip taze bir görünüm kazandırır. İdrar söktürücü özelliği vardır.

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