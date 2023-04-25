Tam bir protein deposu olan siyah fasulyenin faydaları nelerdir?

İçeriğinde vitaminler, mineraller bakımından zengin olan siyah fasulye hastalıklara da şifa oluyor. A, B2, B3, B6 ve B9 vitaminleri sayesinde vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitaminleri karşılıyor ve hastalıklara karşı koruyor. Ayrıca içeriğindeki yüksek orandaki lifler kilo vermek isteyenler için ilk tercih oluyor. Siyah fasulyenin faydaları bunlarla da sınırlı değildir. Detaylı şekilde açıklayacağız. Ayrıca siyah fasulyenin zararları konusunu da ele alacağız. İşte siyah fasulye hakkında merak edilenler…