Tam bir protein deposu olan siyah fasulyenin faydaları nelerdir?

SİYAH FASULYE NEREDE YETİŞİR?

Fasulye tarihler öncesinden bilinen ülkemize Meksika, Peru ya da Guatemala'dan geldiği söylenmektedir. Dünya sıralamasına göre en çok fasulye üretimi Brezilya'da oluyor. Amerika'da ise siyah fasulye yetiştirilmesine teşvik edilerek üretimin çok olduğu ülkelerden biridir. Türk mutfağının da vazgeçilmez yemeği olan siyah fasulye daha çok Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilmektedir. Türkiye'de çok yaygın olmadığı için yetiştirilme sayısı azdır. Daha çok beyaz fasulye yetiştirilmektedir.