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Haberler Sağlık Tam bir protein deposu olan siyah fasulyenin faydaları nelerdir?

Tam bir protein deposu olan siyah fasulyenin faydaları nelerdir?

İçerisinde bulunan protein ve çeşitli vitaminlerle insan sağlığı açısından oldukça önemli olan ve yemeklerin vazgeçilmezi olan fasulyenin, siyah olanı da uzmanlar tarafından önerilmektedir. Peki siyah fasulyenin faydaları nelerdir? Siyah fasulye ne işe yarar? İşte protein deposu siyah fasulyenin bilinmeyenleri...

25.04.2023, 15:44 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023, 15:44

İçeriğinde vitaminler, mineraller bakımından zengin olan siyah fasulye hastalıklara da şifa oluyor. A, B2, B3, B6 ve B9 vitaminleri sayesinde vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitaminleri karşılıyor ve hastalıklara karşı koruyor. Ayrıca içeriğindeki yüksek orandaki lifler kilo vermek isteyenler için ilk tercih oluyor. Siyah fasulyenin faydaları bunlarla da sınırlı değildir. Detaylı şekilde açıklayacağız. Ayrıca siyah fasulyenin zararları konusunu da ele alacağız. İşte siyah fasulye hakkında merak edilenler…

Tam bir protein deposu olan siyah fasulyenin faydaları nelerdir?

SİYAH FASULYENİN FAYDALARI

Yapılan araştırmalar siyah fasulyenin yararlarını ortaya koymuştur. Sindirim sisteminden kan şekerine kadar etki ederek insan sağlığına birçok yönde faydası bulunmaktadır. Bizde bunların bazılarını maddeler halinde hazırladık. İşte siyah fasulyenin faydaları:

Tam bir protein deposu olan siyah fasulyenin faydaları nelerdir?

A, B2, B3, B6 ve B9 vitamini bakımından zengindir.

Folik asit, kalsiyum, fosfor, çinko, magnezyum bulunur.

Yüksek oranda lif içererek kilo verdirir.

Tam bir protein deposu olan siyah fasulyenin faydaları nelerdir?

Kan şekerini düzenler.

Kalp hastalıklarına karşı korur.

Kalp krizi riskini azaltır.

Tam bir protein deposu olan siyah fasulyenin faydaları nelerdir?

Sindirim sistemini güçlendirir.

Kolesterolü düşürür.

Kanserli hücrelerin büyümesini yavaşlatır.

Tam bir protein deposu olan siyah fasulyenin faydaları nelerdir?

İktidarsızlık problemine iyi gelir.

Alzheimer ve Parkinson hastalıkları tedavisinde kullanılır.

Kemik ve eklem yapısını güçlendirir.

Tam bir protein deposu olan siyah fasulyenin faydaları nelerdir?

Kan basıncını düşürücü etkisi vardır.

Gut hastalığına iyi gelir.

Sigara ve alkolün vücuda verdiği zararı onarır.

Sivilce oluşumunu engeller.

Tam bir protein deposu olan siyah fasulyenin faydaları nelerdir?

SİYAH FASULYENİN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

100 gram siyah fasulye 341 kaloridir.

100 gram siyah fasulye besin değeri %72 Karbonhidrat, %25 Protein, %4 Yağ içerir.

Protein, potasyum, çinko minerali, folik asit ve B grubu vitaminlerini taşır.

Tam bir protein deposu olan siyah fasulyenin faydaları nelerdir?

SİYAH FASULYENİN ZARARLARI

Fasulye günlük tüketilmesi gereken miktarı aşmadığınız sürece zararı olmayan bir bitki türüdür. Fakat aşırı tüketimi sonucu bazı rahatsızlıklara yol açabilir. Siyah fasulye fazla tüketildiği anda ishal ya da gaz sancısı gibi sorunlar ortaya çıkartabilir. Bunlarda hazımsızlığa yol açar. Ayrıca sindirim sistemini etkilediği için aşırı potasyum kaybına uğrayabilirsiniz. Bu olay hem böbreklerinizi yoracaktır hem de potasyum eksikliği bazı hastalıkları yanında getirecektir.

Tam bir protein deposu olan siyah fasulyenin faydaları nelerdir?

SİYAH FASULYE NEREDE YETİŞİR?

Fasulye tarihler öncesinden bilinen ülkemize Meksika, Peru ya da Guatemala'dan geldiği söylenmektedir. Dünya sıralamasına göre en çok fasulye üretimi Brezilya'da oluyor. Amerika'da ise siyah fasulye yetiştirilmesine teşvik edilerek üretimin çok olduğu ülkelerden biridir. Türk mutfağının da vazgeçilmez yemeği olan siyah fasulye daha çok Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilmektedir. Türkiye'de çok yaygın olmadığı için yetiştirilme sayısı azdır. Daha çok beyaz fasulye yetiştirilmektedir.

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