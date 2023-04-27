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Haberler Sağlık Çöpe attığınıza pişman olacaksınız! İşte şifanın ta kendisi

Çöpe attığınıza pişman olacaksınız! İşte şifanın ta kendisi

Yüksek oranda vitamin ve mineral barındıran kereviz saplarını sakın çöpe atmayın. İlaç niyetine kullanabileceğiniz bu besin, hastalığı evinize sokmuyor. Tam bir şifa deposu olan kereviz saplarının faydaları nelerdir? İşte yanıtı...

27.04.2023, 10:59 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023, 11:00

Yüksek oranda C vitamini barındıran kereviz sapı güçlü bir antioksidandır. Öte yandan kalsiyum barındıran kereviz sapları kemik sağlığını içinde faydalıdır.

Çöpe attığınıza pişman olacaksınız! İşte şifanın ta kendisi

Yapılan araştırmalarda kereviz sapının girdiği eve ilaç girmediği tespit edildi. Çünkü kereviz sapı içeriği maddelerin hepsi ilaçların hammaddelerini oluşturur.

Çöpe attığınıza pişman olacaksınız! İşte şifanın ta kendisi

PEKİ KEREVİZ SAPININ FAYDALARI NELERDİR?

Kanda zararlı besinler nedeniyle artan kötü kolesterolü düşürerek damarların tıkanmasını engeller. Bu sayede kalp ve damar sağlığına faydalıdır.

Çöpe attığınıza pişman olacaksınız! İşte şifanın ta kendisi

Karaciğerin fonksiyonel işlevselliğini düşüren toksinleri temizler. Vücudun içinde biriken ödem miktarını azaltır.

Çöpe attığınıza pişman olacaksınız! İşte şifanın ta kendisi

Böbreklerdeki ürik asit oranını azaltır. Fonksiyonel olarak böbreklerin işlevselliğini artırarak taş oluşumunun önüne geçer.

Çöpe attığınıza pişman olacaksınız! İşte şifanın ta kendisi

Hücrelerin kansere dönüşme riskini azaltır. Bağışıklık sistemindeki protein sayısını artırır.

Çöpe attığınıza pişman olacaksınız! İşte şifanın ta kendisi

Anti-bakteriyel özelliği olan kereviz sapı vücutta virüslerin aktivasyonunu azaltır.

Ayrıca kilo vermek isteyenler içince kereviz sapı oldukça ideal bir besindir.

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