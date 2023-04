Burun estetiğinde kapalı ameliyat konforu

Burun estetiği ameliyatlarında hem açık hem kapalı tekniğin kullanılabileceğini söyleyen Ekol Hastanesi'nden Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Aşçıoğlu, "Her iki ameliyatı da yapma konusunda deneyimli bir cerrah hastanın var olan burun problemlerini değerlendirir. Hastanın isteğini de göz önüne alarak uygun tekniği belirler. Her iki teknikte de istenilen sonuca ulaşılabilmektedir" dedi. İki burun deliğinin içinde açılan ufak kesilerle burundaki sorunların giderildiğini belirten Opr. Dr. Aşçıoğlu "Açık teknik burun estetiği ile yapılabilecek her şey kapalı rinoplasti ile gerçekleştirilebilir" dedi. Açık yöntemde burun alt kısmına kesi yapıldığını belirten Opr. Dr. Aşçıoğlu, "Kapalı yöntemde kesilerin hepsi içeridedir bu yüzden iz olmaz. Kapalı rinoplasti iki yöntemle uygulanabilir. Birinci yöntemde burun ucu kıkırdakları görülmeden burun kemeri alınır ve kemik daraltılır. Kıkırdak greftleri fazla kullanılmaz ve daha az kontrollü bir yöntemdir. İkinci yöntemde burun ucu kıkırdakları doğrultulur açık teknikte kullanılan tüm yöntemler kıkırdak deri bütünlüğü korunarak uygulanır" dedi.



KAPALI TEKNİĞİN AVANTAJLARI

- KAPALI teknik ile burun estetiği sonrası iyileşme süreci çok daha hızlıdır.

- KAPALI rinoplasti ameliyatında teknik açısından hiçbir damar ve sinir kesilmez, bu nedenle burun ucunda uyuşukluk oluşmaz.

- YÜZDE ödem ve göz çevresinde morluk oluşma riski çok daha düşüktür.

- BİR hafta içinde hasta normal hayatına devam edebilir. 6 hafta içinde iyileşme başlar, ortalama 1 yıl içinde iyileşme tamamlanır.

- EĞER hastanın ikinci ameliyatıysa ve burun ucunda sorun yoksa ya da burun ucundaki tahribat azsa yine kapalı yöntem tercih edilebilir.

- KENDİ deneyimlerimde her iki tekniği çok rahat uygulayabilmekteyim. Ancak benim kişisel tercihim dokuya daha az hasar vermesi nedeniyle öncelikle kapalı teknik rinoplastidir.

