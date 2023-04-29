Check-Up hizmeti neredeyseniz orada

Özel Gazi Hastanesi Evde Sağlık Birimi kişiye özel tasarlanmış bir sağlık taraması programı başlatarak evinizde, işyerinizde, yazlığınızda veya teknenizde check-up hizmeti sunmaya başladı. Özel Gazi Hastanesi Evde Sağlık Birimi Genel Müdürü Dr. İbrahim Padır Gazi Evde Sağlık birimi olarak kişiye özel tasarlanmış bir sağlık taraması programı hakkında bilgiler verdi. Günümüzde evde sağlık hizmetinin yaklaşık yüzde 55'inin evden çıkmakta zorlanan yaşlılar ve yatağa bağımlı hastalar tarafından tercih edildiğini belirten Dr. İbrahim Padır, yoğun iş temposu nedeniyle hastaneye gelmeye vakit bulamayan kişiler tarafından da bu tür hizmetlerin tercih edildiğini söyledi.



ZAMAN KAZANDIRIR

Kişiye özel tasarlanmış bir sağlık taraması programı hakkında bilgiler veren Dr. İbrahim Padır " Doktorumuz; yaşınız, cinsiyetiniz, aile öykünüz, yaşam tarzınız ve risk faktörlerinizi göz önünde bulundurarak, size uygun bir checkup programı hazırlar ve muayenenizi gerçekleştirir. Röntgen, ultrason, EKG, EKO gibi her türlü incelemenizi yapar. Hemşiremiz kan-idrar-gayta testleri için gerekli örnekleri alır. Gerekiyorsa giyilebilir dijital cihazlarla günlük veya haftalık tansiyon, kalp ritmi, oksijen satürasyonu, ateş, kan şekeri takiplerinizi planlar. Sonuçlar cep telefonunuza gelir" diye konuştu. Bu hizmetin kişilere zaman ve konfor kazandırdığını kaydeden Dr. İbrahim Padır, "Bu sayede hastaneye gitmenize gerek yoktur. Trafikte, veznede, bekleme salonunda vakit kaybetmezsiniz. Bu hizmet size kişiselleştirilmiş bir sağlık planı sunar. Böylece gereksiz testlerden kaçınırsınız. Ortaya çıkabilecek herhangi bir sağlık sorunu, erken evrede tespit edilir ve gerekli tedaviye başlanır. Böylece hastalığın ilerlemesi önlenebilir, yaşam kaliteniz artar" dedi.



HASTANE EVİNİZE GELİYOR

Evde sağlık hizmetleri kısaca herhangi bir sağlık kurumundan alabileceğiniz her türlü sağlık hizmetini evinizde alabilmenizi sağlıyor" diyen Dr. İbrahim Padır " Hastalandığınız zaman doktor ve hemşire evinize gelerek muayene ve tedavi hizmeti veriyor. Tahlil gerekiyorsa kan, idrar, dışkı, PCR, kültür vb. örneklerinizi alıyor. Reçetenizi yazıyor. Eğer hemen tedavi gerekiyorsa evde damar yolunuzu açarak gereken tedaviyi evde yapıyor. Gerekiyorsa idrar sondası takıyor. Gerekiyorsa burun yoluyla mideye nazogastrik sonda takarak beslenmenizi sağlıyor. Gelişen teknoloji sayesinde evde EKG, EKO, USG ve röntgen çekilebiliyor. Evde oksijen tedavisine ihtiyaç duyan hastalara oksijen konsantratörü ve pulse oksimetre sağlanıyor. Yine bu tür hastalar için hava yollarını temizlemek için ev aspiratörü sağlanıyor" diye konuştu.



TEDAVİ PLANLAMALARI

"Gazi Evde Sağlık Merkezi evinize hastane konforunu getiriyor" diyen Dr. İbrahim Padır, " İhtiyaç halinde tüm uzman doktorlar evden aranarak görüş alınıyor. Diğer uzmanların önerileri doğrultusunda evde diğer tedaviler düzenlenebiliyor, ileri inceleme için hastaneye gidiş gelişler planlanabiliyor. Hastaneye gelemeyecek durumda olan ya da gelmek istemeyen hastalar için ilaç raporları, mama raporları da Gazi Evde Sağlık Birimi tarafından sağlanıyor. Hastaların hastane hizmetine ihtiyaç duyması halinde özel araçlar ya da ambulansla hastane ve ev arasında transfer hizmetleri veriliyor" dedi.

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