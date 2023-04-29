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Haberler Sağlık Ekol Hastanesi’nde anne-baba eşliğinde sünnet

Ekol Hastanesi’nde anne-baba eşliğinde sünnet

29.4.2023

Gazete

Ekol Hastanesi’nde anne-baba eşliğinde sünnet
EKOL Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Muhammet Yaytokgil son dönemde çocuklarını sünnet ettirmek için ileri yaşları beklemeyen ebeveynlerin sayısının gittikçe arttığını belirterek, "Çocuklar özellikle yeni doğan döneminde hatta doğumu takip eden günde dahi sünnet olabilmektedir. Herhangi bir sağlık sorunu olmayan çocukların erken dönemde sünnet ettirilmesi iyileşme sürecine önemli katkılar sağlamaktadır" dedi. "Sünnet için en ideal dönem, bebeğin emme veya solunum problemleri gibi hayati bir sorunu yoksa doğumdan itibaren 24 saat geçtikten sonra sünnet yapılabilmektedir" diyen Opr. Dr. Yaytokgil, "Yeni doğan sünneti çoğunlukla bebek doğduktan 24-48 saat sonra sünnet olmasına bir engel yok ise steril bir ortamda yapılır. 15-20 dk. süren cerrahi dikişli bir müdahaledir" dedi.
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