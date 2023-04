Herkese ve her yaşa uygun işitme cihazı Duymer’de

22 yıldır merkezi İzmir'de bulunan ve Türkiye genelinde ISO 9001 kalite belgeli 100 şubesiyle hizmet veren Duymer İşitme Cihazları, Türkiye'de tek yetkili distribütörü olduğu Alman, Danimarka ve Amerikan malı markalarla hastalarına hizmet veriyor. Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, "İşitmek herkesin hakkıdır. Duymer olarak herkese, her yaşa ve bütçeye uygun işitme cihazlarını hastalarımızla buluşturuyoruz" dedi.



İŞİTMEK HERKESİN HAKKI

"Duymak 7'den 70'e herkesin hakkıdır" diyen Av. Salih Baz, "Gerek çocuklarda gerekse yetişkinlerde hayatın bir bölümünde işitme kayıplarıyla karşılaşılabiliniyor. Bu yüzden işitme cihazı kullanarak doğal işitmeye tekrar sahip olmak isteyen hastalar, kendilerine uygun bir işitme cihazı kullanmak istiyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık her yaşa ve bütçeye uygun işitme cihazları üretilmektedir" diye konuştu.



Çocuklarda tercih edilecek işitme cihazlarının dayanıklılığın haricinde, işitme kaybına uygun, akademik ve sosyal çevrede çocuğun ihtiyaçlarını karşılayan, yenilikçi ve kullanımı kolay bir şekilde tasarlanmış olması gerektiğine dikkati çeken Av. Salih Baz, "Seçmiş olduğunuz işitme cihazının bir diğer olmazsa olmaz özelliği ise wireless (kablosuz bağlantı) sistem uyumluluğudur. Wireless sistem, özellikle okul çağı çocuklarında hayati öneme sahip olan, çocuğun öğretmenini dinlemesini, daha kolay duyması ve daha rahat iletişim kurmasını sağlayan en önemli destekleyici ekipmanlar ile bağlantı kurmasına yardımcı olur. Starkey işitme cihazları tüm destekleyici ekipmanlara tam uyumluluk sağlaması, içerdiği geniş kanal ve bant özelliği ile sesleri daha duyulabilir hale getirmesi ve özel algoritması ile sesi daha anlaşılır kılması ile özellikle çocuklarda tercih edilen bir numaralı işitme cihazı olarak öne çıkmaktadır" dedi.



GÖRÜNMEYEN İŞİTME CİHAZLARI

Av. Salih Baz, "Her ne kadar Pandemiden dolayı sosyal hayatlar biraz geri kalsa da, günümüzde insanlar artık mesleklerinden dolayı işitme cihazlarının dışarıdan görülmesini istemiyorlar. Bu anlamda Amerikan Malı Starkey işitme cihazları hastaların imdadına yetişiyor. Kulak içerisinde neredeyse hiç görünmeyen Starkey İşitme Cihazı tüm cep telefonları ile uyumlu olarak çalışmakta ve direk ses aktarımı yapabilmektedir. Starkey Sound ile gücü ve gelişmiş wireless teknolojisinin mükemmel uyumu ile TV akışı, müzik dinleme ve çok daha fazlası ile buluşacaksınız. Ayrıca telefonunuzdan medya akışı ve eller serbest görüşme de yapabilirsiniz. Ayrıca tüm vücut fonksiyonlarını takip edebilecek ve anlık olarak 27 farklı dilde anlık çeviri desteği alabileceksiniz. Tüm ürünleri IP 68, yani nano teknolojisi sayesinde suya ve toza dayanıklı olan, yapıldığı materyal aracılığıyla insan sağlığına uygun ve tam dayanıklı olarak üretilmektedir" dedi.



AKTİF YAŞAMINIZI SÜRDÜRÜN

İnsanların bir yandan da aktif hayatına devam etmek istediklerini belirten Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, "Bisiklete binmek, yürüyüş yapmak, spor yapmak veya yüzmek gibi aktivitelerle hayatın tadını çıkarmak isteyenler için Starkey İşitme Cihazları, geliştirdiği Starkey Livio ile dış ortamlarda stressiz bir işitme deneyimi için Uyarlanabilir Rüzgar Gürültüsü Azaltma özelliğine sahiptir. Nano teknolojisi sayesinde, Starkey Livio, ter ve toza dayanıklı hale gelerek aktif yaşam tarzınızı daha da destekler" dedi.