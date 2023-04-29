Lazerle katarakt ameliyatları daha konforlu

Kataraktın, gözün doğal yapısında bulunan lensin şeffaflığını kaybetmesi sonucu oluştuğunu ifade eden Opr. Dr. Furkan Verdi, "Katarakt oluşan hastalarda görme yetisi yavaş yavaş azalır ve kişi günlük hayati fonksiyonlarını gerçekleştiremeyecek duruma gelir. Kişinin araba kullanmasını, okumasını, sosyal hayatını, hobilerini yapmasını etkilediği zaman katarakt sorun olarak karşımıza çıkıyor" dedi.



ETKİSİ KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİR

Katarakt etkisinin kişinin mesleğine ve sosyal hayatına göre farklılık gösterebileceğini dile getiren Opr. Dr. Furkan Verdi, "Ressam bir kişiyi ele alırsak, bu hastanın tam görüşten yüzde 60-70 görüşe düşmesi onun işinde çok şeyi değiştirebilir. Fakat görmedeki aynı düşüş bir ev hanımında aynı etkiyi yaratmayabilir. Biz de bu yüzden hastanın sosyal ve iş hayatını da ele alıp bir çözüm sunuyoruz" dedi. Doğumsal kataraktın bebeklerde ortaya çıkan ve tedavi edilebilir bir durum olduğunu söyleyen Opr. Dr. Furkan Verdi, "Sebepleri tam olarak bilinmemekle beraber, hamilelikte radyasyona maruz kalma, ilaç alımı gibi durumların sebep olduğu düşünülen ve yapılacak muayeneyle teşhis edilebilen bir durumdur. Tedavi kataraktın yoğunluğuna göre planlanır. Eğer katarakt çok yoğunsa hiç beklenmeden ameliyat gereklidir. Çünkü bebeklerde katarakt, ileriki dönemlerde görmeyi etkileyerek göz tembelliğine sebep olabilir" diye konuştu.



ERİŞKİNLERDE TEDAVİ YÖNTEMİ

Eskiden doğumsal katarakt tedavisinde katarak alındıktan sonra bebeğin görmesinin kontakt lensle sağlandığını dile getiren Opr. Dr. Furkan Verdi, "Teknolojinin gelişmesiyle bebekler için özel olarak üretilen göz içi lensleri de bir tedavi seçeneği olarak ortaya çıkıyor. Fakat bunun kullanılabilmesi için bebeğin belirli bir yaşa ulaşmış olması gerekiyor" dedi. Erişkinlerde Katarakt ameliyatının yaygın olarak Fako yöntemiyle yapıldığını kaydeden Opr. Dr. Verdi, "Deneyimli ellerde bu ameliyat 10-12 dakika sürüyor. Hasta damlayla uyuşturuluyor, kendinden geçmiyor fakat operasyon sırasında ağrı da çekmiyor. Katarakt çok yoğun değilse operasyon sonrası süre de kısalıyor" dedi.





DİĞER