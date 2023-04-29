Türkiye cerrahi onkolojide ön plana çıkıyor

SATUGEM (Sağlık Turizmi Geliştirme Merkezi) Genel Koordinatörü Cemaleddin Saraç "Türkiye Sağlık Turizmi alanında her geçen gün dünyadan daha fazla kişinin tercih ettiği bir ülke halini alıyor. Endikasyon açısından bakıldığında onkolojik cerrahi vakaları da Türkiye için önemli bir stratejik alan. Pratik becerisi ve bilgi birikimi yüksek cerrahi hekimlerimiz ve güçlü sağlık alt yapımız sayesinde önümüzdeki yıllarda cerrahi onkolojide yurt dışından gelen hasta sayısı açısından ülkemiz dünyanın parlayan yıldızı olabilir" dedi.



12 İLDE 40 KİŞİLİK EKİP

2023 yılında sağlık turizmi ile 1 milyon kişinin geleceğini tahmin ettiklerini belirten Cemaleddin Saraç, Türkiye'nin hem sağlık alt yapısı, hem jeopolitik konumu hem de tarihi ve kültürel dokusuyla doğru adımları atmasıyla sağlık turizminde dünyada öncü ülkesi olabileceğini söyledi. Saraç, SATUGEM'in Türkiye'nin sağlık ve turizm hedefleri doğrultusunda, sağlık turizmi alanında sağlık organizasyonları yaptıklarını, sağlık kurumlarının kapasitelerinin geliştirdiklerini, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürüttüklerini söyledi. SATUGEM'in şu anda İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Denizli, Aydın, Balıkesir, Bursa, Gaziantep, Samsun, Adana ve Mersin olmak üzere 12 ilde, 40 kişilik uzman ekibiyle, 11 dilde tercüme desteğiyle 12 hastane, 11 tıp merkezi 17 poliklinik ve 92 uzman doktor muayenehanesi ile birlikte kapasite geliştirme çalışmaları yaptığını belirten Saraç, " Yurt dışındaki hastalar daha çok obezite cerrahisi, mide balonu, ağız ve diş sağlığı, estetik ve plastik cerrahi ameliyatları, saç ekimi ve kanser cerrahisinde yoğunlukla tercih etmektedirler" dedi.



HEDEF 50 MİLYAR DOLAR

2030 yılında Türkiye'nin sağlık turizmi cirosunun 50 milyar dolara ulaşabileceğini belirten Cemaleddin Saraç, " SATUGEM Türkiye'nin sağlık turizmine katkı sunmak amacıyla kurulan, kurumlara danışmanlık, eğitim faaliyetleri ve kapasite artırmak çalışmaları yapan, yurtdışı hasta erişebilirliklerini artırmak için kurumlar içindeki organizasyonları daha iyileştirilmesini sağlayan bir organizasyon." diye konuştu. Yurt dışından gelen hasta gruplarına da hizmet verdiklerini kaydeden Cemaleddin Saraç, " Yurt içi ve yurt dışından yoğun bir ilgi görüyoruz. Yurt dışındaki hastalar daha çok obezite cerrahisi, mide balonu, ağız ve diş sağlığı, estetik ve plastik cerrahi ameliyatları, saç ekimi ve kanser cerrahisinde tercih etmektedirler" diye konuştu.

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