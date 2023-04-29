Yaşlılık planlarınız hazır mı?

"Okul kitaplarımızda okuduğumuz ve okul sıralarından aklımızda kalan Türkiye'nin genç nüfus olduğu bilgisi yavaş yavaş geçerliliğini yitiriyor" diyen Alphan Çelikel, " TÜİK 2022 verilerine göre Türkiye'nin yaş ortalaması 33.5 oldu. 2007 yılında bu değer 27.7 idi. Ülkemizi bekleyen tek sıkıntı yaşlanan nüfus değil, yerine gelecek genç nüfusta da ciddi bir düşüş var. 0-14 yaş aralığındaki çocuk sayısı oransal olarak; 2007 yılından 2022 yılına, yüzde 26.4'ten yüzde 22'ye geriledi. Ailelerin bakmakla yükümlü olduğu yaşlıların bağımlılık oranı da yüzde 14.5'e yükseldi" dedi.



MALİYETLER ARTIYOR

Son dönemde ekonomide yaşanan sıkıntılı süreç nedeniyle maliyetlerin çok yükseldiğini belirten Çelikel, "Mordoğan'da bulunan Huzurevimizi 2017 yılında açtığımızda aylık bakım ücretlerimiz 3.000 TL seviyesindeydi. Personel giderleri, gıda, enerji, tıbbi malzeme vb. maliyetlerindeki artışlar nedeniyle aylık hasta bakım ücretleri 2023 yılında ortalama 20.000 TL seviyesine ulaştı. Asgari ücretin 8.500 TL seviyesinde olduğunu düşündüğümüzde bu ücretleri karşılamak herkes için mümkün değil. Gelecekte rakamların daha da yükselmesi bekleniyor. Peki bizler yaşlandığımızda bu rakamları nasıl karşılayacağız? Devletimiz maddi durumu olmayan yaşlılara ücretsiz hizmet veriyor fakat üstünde herhangi bir mal varlığı olan yaşlıların ücretsiz hizmetlerden yararlanması mümkün değil. Devlet huzurevlerinde kapasite sınırlı olduğun için sıra da beklemek gerekiyor. Bu süreçte yaşlının bakımı tamamen yakınının üzerinde kalıyor" ifadelerinde bulundu.



ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Çözüm konusunda ne yapılabilir sorusuna Çelikel, "devlet ve özel sigortaların çıkardığı bireysel emeklilik sistemi gelecekte vatandaşlara gelir desteği sağlaması amacıyla getirilen ve faydası gelecekte daha iyi anlaşılacak bir uygulama. Devlet ve hazine garantisi altında olması sistemi daha güvenilir kılıyor. Benzer bir güvence sistemi yaşlılıkta bakım hizmetleri için hazırlanabilir" dedi. Yurt dışında benzer uygulamaların olduğuna dikkat çeken Çelikel; "sektörün içinde olan birisi olarak söyleyebilirim ki gelecekte yaşlı bakım ücretlerini karşılayabileceğimi düşünmüyorum. Yaşlılığımda ne çocuklarıma yük olmak ne de kimsenin eline bakmak istemiyorum. Çalışabilir durumdayken böyle bir birikimi devlet güvencesi ile yapıp ileride fiziki koşulları üst düzeyde ve bakım hizmetleri kalitesi yüksek bir kurumu kendim seçmek istiyorum. Böyle bir uygulamaya sektördeki hiçbir kurumun itiraz edeceğini düşünmüyorum. Aksine tercih edilen bir kurum olmak için rekabet edilecek ve yaşlılara sunulan hizmet kalitesi yükselecektir" dedi. Kamuoyunun bu konuda bilinçlenmesinin önemine vurgu yapan Çelikel, "bu konuda devlete ve sigorta şirketlerine talepte bulunulması önemli. Yaşlılık döneminizde bizleri bekleyen tehlikenin farkında olmalı ve çözümü için bugünden talepte bulunmalıyız. Zaman hızla akıp gidiyor, çözüm için acil kamuoyu oluşturmamız ve yetkilileri harekete geçirmemiz şart" dedi.

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