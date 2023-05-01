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Haberler Sağlık Sivilcelere karşı arı zehri ve propolis

Sivilcelere karşı arı zehri ve propolis

1.5.2023

Gazete

Sivilcelere karşı arı zehri ve propolis
Sivilce ve aknelere karşı arı zehri ve propolis önerisinde bulunan uzman isimler, propolis içeren kremin, akne şiddeti indeksini ve toplam lezyon sayısını azaltmada antibiyotikli krem kadar etkili olduğu vurguladı. Cilt dokusunda kıl kesecikleri ve yağ bezlerinin olduğu bölgede sebum adı verilen yağlı bir madde üretildiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekai Kutlubay, "Bu durum, ölü deri hücreleri ve sebumun birikerek, sivilce ve akne oluşumuna yol açmasıyla sonuçlanıyor. Cildimizde yaşayan Propionibacterium acnes adlı bakteri türü de sivilce oluşumunda etkili bir rol oynuyor. Bilimsel çalışmalar, propolis ve arı zehri gibi arı ürünlerinin akne ve sivilce problemlerine karşı etkili olabileceğini gösteriyor" dedi.
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