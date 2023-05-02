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Haberler Sağlık Her 10 kişiden biri astım sorunu yaşıyor

Her 10 kişiden biri astım sorunu yaşıyor

2.5.2023

Gazete

Her 10 kişiden biri astım sorunu yaşıyor
Her yıl 400 binden fazla astıma bağlı ölümün gerçekleştiğine dikkati çeken Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Ülkemizde her 10 kişiden birinde görülen astım genetik olması nedeniyle kalıcıdır. İlkbahar aslında göğüs hastalıklarının, astımın mevsimi olarak biliniyor. Şehir yaşantısının getirdiği toz, parfüm ve deterjan gibi bazı maddelerin yoğun şekilde kullanılmasına bağlı olarak sıklığı daha da artan bir hastalıktır. Eğer astımınız varsa toza, dumana maruz kalmayacak ve enfeksiyondan korunacak şekilde bir hayat sürmelisiniz" dedi.
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