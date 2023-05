ŞALGAMIN FAYDALARI

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Şalgamda bol miktarda bulunan C vitamini ve askorbik asit, bağışıklık sistemimiz için önemli destekleyiler olarak görülür. Güçlü C vitamini vücudu hastalıklara karşı korur. C vitamini, kanser ve kalp hastalıkları gibi kronik sağlık sorunlarını da azaltmaktadır.