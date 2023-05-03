Aydınlı çiftçilerden Ünallar’a yoğun ilgi

Tarım, hayvancılık ve endüstri sektörüne yönelik yüzde yüz yerli üretim gerçekleştirdiklerini belirten Ünallar Genel Müdürü Ali Ünal, sektörde istikrarlı bir büyüme grafiği çizdiklerini dile getirdi.



YATIRIMLAR SÜRECEK

Aydın Efeler Pamuk Tarım Satış Kooperatifi depolarında düzenlenen ve 4 gün süren fuardaki standlarında 7'den 70'e tüm ziyaretçilerin ilgisini gördüklerini kaydeden Ali Ünal, "1976'dan beri emektar ve dinamik ekibimizle sektörde hizmet veriyoruz. 2022 yılı sonunda 2023 yılı sonuna kadar sipariş kapasitelerinin dolu olması sebebiyle müşteri taleplerine karşılık veremiyorduk. Fakat bu yıl başından itibaren geliştirdiğimiz tesissel dönüşüm hamlesiyle bu süreyi 4 aya indirdik. Aydın Tarım Fuarı, bu yıl düzenlenen tarım fuarları arasında ilk üçte yer alıyor. Biz de Ünallar olarak sektörel fuarlarda son ürünlerimizi sergileme ve çiftçilerle bir araya gelme fırsatını buluyoruz" diye konuştu. Genel Müdür Ali Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Astim Organize Sanayi Bölgesi'nde Ege Bölgesi odaklı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamyon, kamyonet, fork lift, iş makineleri ve traktörlerin üstünde kullanılan ekipmanların imalatını gerçekleştiriyoruz. Taşıma, istifleme, dökme, kaldırma yükleme gibi önemli işleri yapan ekipmanları üretiyoruz. Tarım ve iş makinaları sektöründe Ege Bölgesi'nin en iyi sanayi tesisleri geçmişte Aydında'ydı. Yıllardır yaptığımız çalışmalarla bu mirası geleceğe taşımayı istiyoruz. En büyük talebimiz, Aydın'a bir fuar alanı kazandırmaktır. Sektörde edindiğimiz deneyim ve yeni yatırımlarımızla birlikte 2023 yılında da büyümeye devam edeceğiz"

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