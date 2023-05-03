D vitamini eksikliği dengesizlik yapıyor

D vitamininin vücut için çok önemli görevleri var. D vitamini eksikliği vücudun her bölümünü dolaylı ve doğrudan olumsuz yönde etkiler. İşte D vitamini eksikliğinin belirtiler: Sürekli ısınamama ve üşüme problemi, kilo verirken yavaş kilo verme veya kilo verememe, genel yorgunluk ve halsizlik hali, tüm vücudunda veya belirli bölgelerdeki kemiklerde ağrı, denge problemi ve kuvvet kaybı, sık sık beliren baş ağrısı, depresyon, sürekli değişen ruh hali, tırnak ve saç dökülmesi, ince eklemlerde ağrı, terleme, gözaltlarındaki morarma, uyku sorunları. Bu nedenle doktora giderek test yaptırmak ve gerekli tedaviye başlamak çok önemli.

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