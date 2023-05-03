Dişhekimleri, Bahar Sempozyumu’nda buluştu

Kuşadası Pine Bay Otel'de düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan İZDO Genel Sekreteri Serdar Devrim Erkmen, Cumhuriyetin 100'üncü, yılında yapılan tüm etkinlik ve seminerlerin ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, kongre programı hakkında bilgi verdi.



ÖNEMLİ BİR AKADEMİK BULUŞMA

Tüm konuklara katılımlarından ötürü teşekkür eden İZDO Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Çağında ise Türkiye'nin en önemli diş hekimliği kongrelerinden olan 3 günlük etkinlikte bir kez daha buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Bir süre önce yaşanan deprem felaketinde açılan yaraları bir nebze olsun sarmak için İZDO olarak harekete geçtiklerini belirten Deniz Çağında, "Bölgede depremden olumsuz etkilenen meslektaşlarımıza barınma ve iş imkanları sunmak için üyeler olarak seferber olduk. Ayrıca şehrimizdeki diş hekimliği fakültelerinde okuyan toplam 114 öğrencinin eğitimlerini aksatmamaları için eğitim hayatları boyunca devam edecek burs imkanı sağladık. Deprem bölgesindeki meslektaşlarımızın görevlerini yapabilmeleri için alet edevat ve diğer eşya yardımlarında bulunduk. Bunların yanı sıra; üyelerimize akademik ve sosyal anlamda da yanlarında olduğumuzu hissettirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Meslektaşların bilgilerini güncel tutmak için oda bünyesinde eğitim ve seminer imkanları sunuyoruz. Ayrıca müzik, sanat ve spor gibi farklı branşlarda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle meslektaşlarımızı sosyal anlamda da destekliyoruz" diye konuştu. İZDO Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Çağında, "İZDO olarak 2'nci Bahar Sempozyumunda konferanslar, paneller, alanında uzman konuşmacılar ve çeşitli kurslardan oluşan zengin bilimsel programla sektörümüzdeki yenilik ve gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi paylaşımları yapacağız. Özenle hazırlanan bilimsel programın yanı sıra, meslektaşlarınızla birlikte güzel bir zaman geçirmeniz için sosyal programımız da yine sempozyumda yer aldı. Tüm katılımcılara ve sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



3 GÜN BOYUNCA PROGRAM

Program kapsamında: Prof. Dr. Ateş Parlar, "Yumusak Doku Cerrahisinde Insizyon", Eksizyon: Nasıl Yapalım, Neyle Yapalım? Prof. Dr. Atıla Ertan, "Implant Diş Hekimliğinde Dijital İş Akışında Nelere Dikkat Etmeliyiz?, Doç. Dr. Hande Kemaloğlu, "Beyazlatma Tedavilerinde Başarıya Götüren İpuçları", Prof. Dr. Nejat Nizam, "Biyoloji Tabanlı Implantoloji", Dr. Toygan Bora,"Endodontik Başarısızlıkların Yönetimi: Tedavi Seçenekleri ve Karar Verme", Dr. Serhat Köken, "Kompozit Rezinlerin Dayanılmaz Cazibesi", Prof. Dr. Burak Çankaya, "Bir İmplant Nasıl Çıkartılabilir?", Prof. Dr. Övül Kumbuloğlu, "Şimdi Ne Olacak?" ve Prof. Dr. Mehmet Emın Kaval da, "Geniş Periapikal Lezyonlu Dişlerde Güncel Endodontik Tedavi Protokolleri" başlıklı sunumlarıyla katılımcılarla önemli bilgiler paylaştı. Sempozyum kapsamında Sunset Party ve Mürüvet Dilek Kara Katal'ın standup gösterisi konuklara keyifli saatler yaşattı. Necati ve Saykolar Grubu da canlı performanslarıyla geceye renk kattı.

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